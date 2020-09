Grêmio As baixas no tricolor para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio segue em Goiânia após o empate em 1 x 1 contra o Atlético-GO, pois o próximo desafio também será fora de casa. Na quinta-feira (10), o tricolor enfrenta o Bahia, no Estádio do Pituaçu, em Salvador. Precisando vencer para subir na tabela, Renato Portaluppi contará com um número significativo de desfalques: sete no total.

Começando pela zaga, Geromel foi expulso já no final do segundo tempo contra o Dragão e Kannemann levou o terceiro cartão amarelo. Jean Pyerre nem entrou em campo no domingo, pois teve uma teve lesão muscular confirmada na véspera do jogo. Victor Ferraz e Maicon também estão fora por problemas musculares, e dificilmente integrarão a delegação que viaja para o nordeste. No ataque, Pepê segue tratando um desconforto na coxa esquerda e também deve ficar fora. Fechando as seis baixas no time titular, há ainda uma entre os reservas: o lateral esquerdo Guilherme Guedes também segue fora. O jovem está há 35 dias tratando uma lesão na coxa esquerda.

Sem a dupla de zaga titular, que é novidade entre os desfalques, Renato deve ir a campo com uma equipe semelhante à que enfrentou o Atlético-GO, optando por David Braz e Paulo Miranda na defesa.

A partida contra o Bahia marca a nona rodada do Brasileirão e acontece nesta quinta-feira (10), às 19h15, no Estádio do Pituaçu, em Salvador. O Grêmio é o décimo quarto colocado na tabela, com oito ponto somados.

