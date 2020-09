Grêmio “Agora é trabalhar mais e falar menos”, destaca Isaque sobre fase do Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após o treinamento desta manhã em Goiânia, o atacante Isaque concedeu entrevista coletiva e falou sobre o momento atual do Grêmio. Com oito pontos, o tricolor é o 14º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro e conta com apenas uma vitória. No domingo (6), contra o Atlético-GO, o resultado de 1 a 1 levou a equipe de Renato Portaluppi ao quinto empate na competição.

“O resultado não veio, infelizmente. Acredito que estamos no caminho, trabalhando bastante e treinando forte. Sempre buscando a evolução. Acho que pros próximos jogos, vamos entrar com o mesmo espírito, mas tentando converter as chances em gols e tentando sair com resultados positivos”, iniciou o jogador.

Isaque estava em campo contra o Dragão, partida que rendeu ainda mais críticas às atuações do elenco tricolor. Mas mesmo com a cobrança, o técnico Renato Portaluppi blindou seu grupo e chegou a dizer que a única crise que existe no Grêmio é a de títulos. Segundo o atacante, os jogadores sentem o peso da falta de vitórias: “Nós nos cobramos muito. Temos um grupo muito bom que quer vencer. Conversamos entre nós para querer sempre melhorar e irmos em busca da vitória […] Nos incomoda porque estamos acostumados a ganhar título e fazer bonito. Com certeza incomoda, acho que ninguém quer entrar para perder. Mas o que nos incomoda é o que nos motiva. Agora é trabalhar mais e falar menos“.

Mas então, o que falta para que a vitória volte a fazer parte do cotidiano gremista? Para Isaque, são os detalhes. “A partir do momento em que não conseguimos bons resultados, acabam tendo muitas críticas. No jogo contra o Sport tivemos muito oportunidades. Acho que estamos pecando na finalização do gol. Estamos trabalhando forte para poder aproveitar as oportunidades e fazer os gols para a vitória chega naturalmente”, disse o atacante, citando a derrota em casa pelo Sport por 2 a 1.

O próximo confronto gremista é contra o Bahia, nesta quinta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida que será em Salvador, na Bahia, o técnico Renato Portaluppi terá que lidar com seis desfalques entre os titulares. Se vencer, o tricolor sobe na tabela e dorme na tabela e respira aliviado. Se perder, pode até dormir na zona de rebaixamento.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

