Grêmio Presidente Romildo Bolzan Jr. fala sobre atual momento gremista e esclarece rumores sobre Cavani

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Foto: Divulgação/ Grêmio FBPA

9 de setembro de 2020

Na manhã desta quarta-feira (9), o presidente gremista, Romildo Bolzan Jr. concedeu entrevista coletiva para falar sobre a o atual momento do clube e responder questionamentos sobre possíveis contratações.

MOMENTO ATUAL

Logo de início, Romildo demonstrou total confiança no trabalho que vem sendo feito por Renato Portaluppi e pelo seu elenco, mas admitiu que existe uma preocupação para que o time volte a conquistar vitórias: “A preocupação é voltar a vencer. No momento que a vitória entra, as coisas ficam mais tranquilas. O Renato tem que estar tranquilo mesmo. Não tem porque não estar […] Só se assusta no futebol, quem não consegue manter a racionalidade, quem deixa se contaminar pelos ambientes. Já passamos por coisas muito piores”.

Além disso, o dirigente gremista também destacou que mantém conversas diárias com Renato, deixando em panos limpos tudo que acontece no dia a dia: “A conversa com o treinador é permanente. O Renato compartilha os problemas e angústias dele conosco. Nós estamos muito confiantes que temos um grupo para vencer. E vamos vencer ali na frente […] O Renato é um treinador vitorioso, que tem completo domínio do elenco, tem a confiança da direção. Portanto, um fim de ciclo com esse grupo só se errarmos todos os nossos diagnósticos. E eu não acredito nisso”.

SITUAÇÃO DE CAVANI

Romildo também esclareceu os rumores sobre uma possível vinda de o atacante uruguaio Cavani. Na última semana, um jornalista argentino anunciou que o jogador estaria fechado com o tricolor. Segundo o presidente, o clube não possui condições para fazer a contratação acontecer: “A identidade comportamental do Cavani tem tudo a ver com o Grêmio. Se alguém sonha com o Cavani, sonha corretamente. Mas sinceramente, não é o Grêmio que vai competir com os clubes da Europa […] Neste momento não tem nenhuma chance de isso acontecer. Se um dia tivermos condições de estabelecer uma aquisição dessas, será o maior prazer e faremos esforços. Além disso, se o Cavani fizer a opção de vida dele de jogar na América do Sul, nós até poderemos conversar. Se um dia ele quiser, nós vamos tentar viabilizar através de um grande projeto. Mas não é o que temos neste momento”.

CONTRATAÇÕES

Em busca de reforços no mercado há alguns meses, o presidente definiu o foco tricolor: “Sentimos necessidade de um lateral esquerdo, um volante e um atacante. Estão claras as necessidades do Grêmio”. Atuando em todas as frentes, o Grêmio chegou a alguns nomes, mas as negociações não avançaram. Já com outros, como o lateral palmeirense, Diogo Barbosa, as conversas continuam. “Negociamos com os três. Wellington (volante) e Gilberto (atacante), o assunto morreu. Estamos negociando sim com o Diogo Barbosa, mas ela está muito complicada de ser finalizada”, salientou Romildo.

PERMANÊNCIAS

Se depender do Grêmio, salvas as contratações, o elenco se mantém o mesmo até o final da temporada. Ninguém sai. Isso inclui a permanência do jovem Pepê, substituto natural de Everton Cebolinha, que foi para Portugal. O atacante tem contrato com o tricolor até 2021, e o presidente confirmo que pretender manter o atleta no clube: “Se depender de mim, sim. Já tivemos situações de consultas e falamos que o jogador não sai este ano. Mas ninguém quer fechar a porta de ninguém”.

Além de Pepê, outro jogador que ficará no Grêmio por mais um tempo é Ferreira. Após diversas conversas e negociações entre clube, assessor e pai do jogador, Romildo anunciou que o Grêmio renovará com jovem nos próximos dias. Outros atletas da base, segundo o presidente, também terão seus contratos renovados para manter a manutenção do elenco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

