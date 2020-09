Esporte Grêmio encerra preparação para confronto contra o Bahia

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na manhã desta quarta-feira (9), Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Bahia na próxima quinta-feira (10). A equipe que desembarcou em Salvador na noite passada, após problemas no voo, realizou atividades sob comando do técnico Renato Portaluppi, que trabalhou a estratégia do jogo, e observou um treino específico de bola parada.

Com desfalques na equipe desde o jogo contra o Atlético Goianiense, além de Maicon, Pepê, Jean Pyerre e Victor Ferraz, por lesões e desconfortos musculares, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com sua dupla de zaga, Geromel e Kannemann, que estão suspensos.

Após o treino, o presidente Romildo Bolzan concedeu uma entrevista coletiva, e esclareceu sobre possíveis contratações e o atual momento tricolor.

O Grêmio entra em campo contra o Bahia, nesta quinta-feira (10), às 19h15, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em Salvador.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

