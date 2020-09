Grêmio Grêmio fica próximo de acertar contratação de Diogo Barbosa, e Ferreira pode ser envolvido no negócio

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Na última semana, o Grêmio retomou as conversas para a contratação do lateral Diogo Barbosa, do Palmeiras. Agora, um novo nome se junta à negociação. O do atacante Ferreira. O tricolor e o verdão negociam uma troca entre os dois jogadores.

A vinda do lateral-esquerdo é convicção da diretoria gremista. As conversas já estão avançadas e a contratação deve ser confirmada. O tricolor está em busca um atleta para a posição desde a saída de Caio Henrique, que foi para o futebol espanhol. No atual elenco, Bruno Cortez é o titular e Guilherme Guedes é o reserva. Porém, por conta de uma lesão, o jovem é desfalque desde o início de agosto e a lateral-esquerda sofre sem peças de reposição.

Já a ida de Ferreira para São Paulo, ainda precisa ser completada. O técnico Vanderlei Luxemburgo já demonstrou interesse pelo atacante e o Palmeiras fez uma proposta ao staff do jogador, que fez uma contraproposta. Agora, está sendo aguardado uma decisão por parte do verdão. Porém, o Grêmio não pretende esperar por muito tempo. Caso o acerto do atacante com clube paulista não ocorra, o tricolor irá contratar Diogo Barbosa de outra maneira.

A sugestão da troca veio após o tricolor descartar a renovação de contrato com Ferreira. Nas últimas semanas, o clube conversou com empresário do atleta, Pablo Bueno, mas não conseguiu chegar a um acordo. A falta de acerto para a renovação também tem relação com percentuais envolvendo a Escolinha de Dourados que tem parte dos direitos do jogador. Por isso, o atacante seguiria afastado do grupo principal até o fim do contrato, em junho de 2021, ou poderia ser negociado com outro clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

