Brasil As contas do governo federal tiveram déficit de mais de 3 bilhões de reais em outubro

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Deficit no ano é de 681 bilhões de reais. (Foto: PF/Divulgação)

Sob efeito da crise provocada pela pandemia de covid-19, as contas do governo federal tiveram rombo de R$ 3,6 bilhões em outubro. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o deficit atingiu R$ 681 bilhões, o pior resultado da série histórica, iniciada em 1997.

O governo projeta que o rombo atinja R$ 844,3 bilhões até o final do ano, próximo a 11,7% do PIB (Produto Interno Bruto). Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. O resultado primário contabiliza a diferença entre as receitas e despesas do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central), sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública.

O resultado de outubro foi melhor que a mediana das expectativas dos analistas do mercado financeiro consultados, que indicavam deficit de R$ 25 bilhões.

Como nos meses anteriores, o rombo de outubro é impulsionado pelo aumento de despesas do governo federal com as medidas de combate à crise decorrente da covid-19. O maior gasto é com o auxílio emergencial pago aos mais vulneráveis. Já foram desembolsados R$ 275 bilhões com o benefício, que deve acabar em dezembro.

Além da alta nos gastos, houve também aumento de receita no mês. O motivo: impostos pagos agora porque a cobrança foi adiada no início da pandemia. A receita total do mês de outubro atingiu R$ 153,9 bilhões, avanço de 9,6% em termos reais quando comparada ao mesmo mês de 2019.

Segundo o Tesouro Nacional, as próximas 4 semanas serão definitivas para o rumo das contas públicas nos próximos 5 ou 10 anos. Diante da projeção de endividamento em torno de 95% do PIB, o órgão espera retomada de 1 ambiente de gastos compatível com a realidade fiscal do país.

“Para isso, é necessário garantir que gastos temporários sejam de fato temporários, sem transbordamentos das despesas de 2020 para 2021, bem como que se restabeleçam as discussões sobre avanços na agenda fiscal e na de produtividade”, afirmou o Tesouro, em nota.

Bolsonaro

O governo do presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 46% dos brasileiros que receberam ou aguardam receber o auxílio emergencial. É o que mostra pesquisa PoderData, realizada de 23 a 25 de novembro.

Por outro lado, 44% dos beneficiários desaprovam a administração federal, o que representa empate técnico entre as 2 partes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. É a 1ª vez desde o fim de junho que a pesquisa detecta 1 empate entre os beneficiários do coronavoucher que rejeitam ou aprovam o governo.

Em relação ao levantamento anterior, as taxa dos que aprovam o governo oscilou negativamente em 3 pontos. A desaprovação teve variação positiva de 2 pontos percentuais. A aprovação do governo Bolsonaro entre os beneficiários segue 4 pontos acima da avaliação nacional, que está em 46%. O percentual de rejeição entre quem já recebeu ou ainda aguarda o coronavoucher é 4 por cento menor do que a desaprovação geral, que chegou a 48%.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, divisão de estudos estatísticos do site Poder360. A divulgação do levantamento é feita em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes. Os dados foram coletados de 23 a 25 de novembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 479 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil