Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Brenner lidera ranking de artilheiros; base também é responsável por 25% das assistências. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O espaço que jogadores formados na base do São Paulo ocuparam no time nesta temporada foi conquistado com gols e assistências. O time, que lidera o Campeonato Brasileiro, tem 98 gols marcados desde o início de 2020. Desses, 41 (42%) foram feitos por jogadores que surgiram no Centro de Formação de Atletas de Cotia.

Brenner, de 20 anos, é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 22 gols. Além dele, sete jogadores da base marcaram gols: Gabriel Sara (seis), Hernanes (quatro), Igor Gomes (quatro), Diego Costa (dois), Helinho (um), Paulinho Boia (um) e Toró (um).

Entre os jovens que têm sido titulares de Fernando Diniz (Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Brenner), só o volante Luan não marcou – ele ainda busca seu primeiro gol com a camisa tricolor.

O ranking de garçons do São Paulo é dominado por veteranos nas primeiras posições. Mesmo assim, os jogadores formados no clube também têm bons números: são responsáveis por 24% das 63 assistências na temporada.

Gabriel Sara tem quatro assistências, seguido de Brenner e Igor Gomes, cada um com três. Nesse quesito, Reinaldo (11), Luciano (sete), Daniel Alves (seis), Vitor Bueno (seis) e Pablo (cinco) aparecem na frente. Toró (duas), Helinho, Luan e Paulinho Boia (uma cada um) também têm assistências.

O São Paulo encorpou quando Diniz passou a apostar em jovens jogadores. A fórmula funcionou principalmente no Campeonato Brasileiro, mas também ajudou o time a chegar à semifinal da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Grêmio.

No Brasileiro, único torneio que resta na temporada, a equipe lidera com sete pontos de vantagem sobre Atlético-MG e Flamengo, os rivais mais próximos. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (6), quando vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. Em janeiro, o time terá seis jogos e só dois deles contra adversários que estão entre os dez primeiros colocados do campeonato.

Apesar de ter apenas o quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 38 gols marcados, nove a menos que o São Paulo, time que lidera o quesito, o Santos é o clube mais eficiente do torneio até o momento, segundo dados do site SofaScore.

E o curioso é que o Peixe não lidera nenhum quesito ofensivo, mas está brigando pelas primeiras posições na maioria, o que concede o posto de eficiência ao elenco do técnico Cuca.

Com 27 rodadas disputadas, o Alvinegro Praiano é segundo clube que mais converte as chances ofensivas que cria, com 58% de aproveitamento, precisando de apenas 6,6 chutes para marcar um gol.

Além disso, é a sexta equipe que menos precisa dar toques na bola antes de balançar as redes, com uma média de 441, e a quinta que menos perde chances (15).

Confira as estatísticas que tonaram o Santos o time mais eficiente do Brasileirão até o momento:

2° em conversão de chances (58%), 4° em chutes p/ marcar gol (6.6), 6° em toques para marcar gol (441), e 16° em grandes chances perdidas (15).

O Santos volta a campo pelo torneio nacional no dia 10 de janeiro, quando enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela 28ª rodada. Antes disso, porém, ainda há um compromisso pela semifinal Libertadores, diante do Boca Juniors, na Bombonera.

