Brasil As dez cidades com maior proporção de homens no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Sudeste tem a menor parcela masculina na população. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Embora as mulheres sejam maioria no país há décadas, algumas cidades têm os homens como o maior percentual de suas populações. Segundo o Censo 2022, do IBGE, a parcela feminina do Brasil chegou a 51,5% no ano passado. São 104.548.325 mulheres, contra 98.532.431 homens.

Essas diferenças locais entre os municípios, dizem especialistas, se explicam por uma série de fatores, como a violência urbana, a qual os homens estão mais expostos, e a presença de penitenciárias e presídios – a população carcerária masculina é maior do que a feminina.

O percentual de homens em cidades como Balbinos e Lavínias, ambas de São Paulo, é extremamente alto, por causa do tamanho da população carcerária. Esses e outros municípios com as mesmas características foram desconsiderados, neste levantamento, para evitar distorções comparativas.

O Sudeste tem a menor parcela masculina na população: são 92,9 homens para cada 100 mulheres. No extremo oposto, aparece o Norte, com a maior proporção de homens, sendo 99,7 pessoas do sexo masculino para cada 100 do sexo feminino. É o primeiro censo em que essa região mostrou um número de mulheres maior que o de homens.

As cidades com maior proporção de homens são Recursolândia (TO), Bom Jesus do Tocantins (PA), Marajá do Sena (MA), Cumaru do Norte (PA), Piraquê (ΤΟ), Santa Izabel do Pará (PA), Nova Bandeirantes (MT), Senador José Porfírio (PA), São Félix do Araguaia (MT) e Bannach (PA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/as-dez-cidades-com-maior-proporcao-de-homens-no-brasil/

As dez cidades com maior proporção de homens no Brasil

2023-10-27