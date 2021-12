Inter As diferenças de valores entre a Libertadores e Sul-Americana

Por Andrei Severo * | 8 de dezembro de 2021

Nesta quinta-feira (09), o Inter define se disputará a Copa Libertadores ou a Copa Sul-Americana em 2022 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na quinta-feira (09), o Inter define diante do Bragantino a sua temporada em 2022. Além da vitória em Bragança Paulista, o colorado precisa de outros quatro resultados paralelos para estar na Copa Libertadores da América no ano que vem. Caso o objetivo não seja conquistado, o clube gaúcho disputará a Copa Sul-Americana.

Neste ano, o Inter participou da Libertadores desde as fases de grupo e acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o Olímpia. O desempenho fez o colorado arrecadar ao todo 4,05 milhões de dólares. Caso os gaúchos fossem campeões da principal competição continental no ano que vem, o Inter arrecadaria pelo menos 23,6 milhões de dólares, tendo sua participação desde a fase preliminar 2, já que o time não tem mais chaces de se classificar diretamente para as fases de grupo. As informações são com base nos valores das copas continentais de 2021.

O atual momento colorado demonstra um time sem condições de ser o vencedor de uma competição como a Copa Libertadores. Seus últimos desempenhos falam por si só. Na Copa Sul-Americana, com chances maiores de se tornar o grande campeão ao final da temporada e contabilizando uma campanha a partir das fases de grupo, os valores ficariam na casa dos 6,8 milhões de dólares. Para o desempenho na Libertadores superar em valores a conquista da Sul-Americana, o Inter teria que chegar até as semifinais, desembolsando um valor de 7,5 milhões de dólares.

Vale lembrar que a conquista da Copa Sul-Americana garante uma vaga direta na Libertadores do ano seguinte, além de poder disputar a Recopa Sul-Americana e a Levain Cup/Conmebol.

Confira a tabela de valores completa das competições continentais em 2021

Sul-Americana:

Primeira fase: USD 225.000

Fase de grupos: USD 300.000 por jogo (No total USD 900.000 para cada time participante)

Eliminados: USD 120.000 (x8)

Oitavas de final: USD 500.000

Quartas de final: USD 600.000

Semifinal: USD 800.000

Vice-Campeão: USD 2.000.000

Campeão: USD 4.000.000

Libertadores:

Fase 1: USD 350.000 por j

Fase 2: USD 500.000 por jogo.

Fase 3: USD 550.000 por jogo

Fase de grupos: USD 1.000.000 por jogo (No total USD 3.000.000 para cada jogo como mandante)

Oitavas de final: USD 1.050.000 por jogo como mandante

Quartas de final: USD 1.500.000 por jogo como mandante

Semifinais: USD 2.000.000 por jogo como mandante

Vice-Campeão: USD 6.000.000

Campeão: USD 15.000.000

* Por supervisão de: Marjana Vargas

