Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

Sem o capitão colorado, Palacios desponta como o favorito para ser o central na trinca de meias. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Na manhã desta quarta-feira (8), Diego Aguirre promoveu a última atividade da temporada no Centro de Treinamentos do Parque Gigante e definiu a escalação que mandará a campo diante do Bragantino, fora de casa, nesta quinta (9), pela 38º rodada do Brasileirão.

O técnico terá a baixa de Taison. O capitão colorado levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO e terá de cumprir suspensão. A tendência é que Carlos Palacios seja escolhido como o central na trinca de meias.

Mauricio disputa a posição com Johnny para ver quem substituirá Rodrigo Lindoso. O volante apresentou um edema na coxa esquerda e está fora da viagem.

Marcelo Lomba segue no time, já que Daniel permanece em recuperação após fissura na costela. O goleiro fará o último jogo pelo clube gaúcho, já que não terá o contrato renovado.

A provável escalação tem Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Mauricio), Edenilson, Carlos Palacios e Patrick; Yuri Alberto.

A delegação viajou para São Paulo na tarde desta quarta e foi hospedada em Atibaia, a 25 km de Bragança Paulista, local da partida. O duelo com o Bragantino ocorre às 21h30 desta quinta no Nabi Abi Chedid. O Colorado está em 12º lugar, com 48 pontos, e tem chance remota de conquistar uma vaga na Libertadores.

