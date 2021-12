Inter Bragantino x Inter: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 9 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Colorado empatou em 1 a 1 com a equipe de Bragança Paulista no primeiro turno Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Leonardo Moll * | 9 de dezembro de 2021

Bragantino e Inter entram em campo nesta quinta-feira (09), às 21h30, no Nabi Abi Chedid, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida decidirá se o colorado jogará ou não a Copa Libertadores da América na próxima temporada.

BRAGANTINO

Com a vaga direta na Copa Libertadores de 2022 ainda em jogo, a equipe de Bragança Paulista precisa da vitória diante do Inter para não passar sufoco. Caso contrário, precisará torcedor contra o Fluiminense, que recebe a já rebaixada Chapecoense no Maracanã.

Quem retorna ao time é o zagueiro e capitão Léo Ortiz, oriundo das categorias de base do colorado. Com isso, Natan, que o substituiu na derrota para o Atlético-MG, retorna ao banco de reservas. Fora isso, Maurício Barbieri deve repetir a equipe que atuou no Mineirão.

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Candido; Emi Martínez, Jadsom, Cuello, Helinho e Artur; Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

INTER

Para conseguir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, o Inter necessitará de uma série de resultados a seu favor. Além de ter de ganhar do Bragantino, equipes como América-MG, Atlético-GO, Ceará e Santos também não podem triunfar em seus respectivos jogos. Lembrando que o colorado não vence há cinco partidas.

Quem não estará a disposição para o confronto é Rodrigo Lindoso. O volante apresentou um edema muscular na coxa esquerda e está fora da partida. Junto com ele, Taison, suspenso, é outro que desfalca a equipe. Daniel, ainda com uma fissura na costela, também se despende de 2021.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson (Johnny), Maurício (Edenilson), Carlos Palácios e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Árbitro Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (SC)

Árbitro Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 20h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de PC Carvalho, comentários de Flávio Dal Pizzol, reportagem de Carlos Lacerda, além do plantão de Bruno Oliveira.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter