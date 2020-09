Grêmio As dúvidas de Renato Portaluppi para enfrentar a Universidad Católica nesta terça

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Para encarar a Universidad Católica nesta terça-feira (29), na Arena, o técnico Renato Portaluppi precisará lidar com um desfalque importante no elenco gremista e ainda ajusta a equipe titular com dúvidas sobre possíveis retornos. O comandante tricolor não poderá contar com Lucas Silva, que está suspenso após tomar três cartões amarelos. Em seu lugar fica a dúvida. O principal nome para substituí-lo é o de Maicon, que pode retornar. Há ainda Jean Pyerre, porém as chances são mais remotas.

O primeiro é o titular da equipe na posição e esteve fora das últimas partidas se recuperando de lesão muscular na perna direita. Há grandes expectativas para o seu retorno, não apenas pela questão técnica, mas por Maicon ser o líder da equipe dentro de campo. O departamento médico gremista trabalha para liberar o volante a tempo da partida. A data prevista para um possível retorno coincide com a data da partida. Ou seja, ele tem chances de estar em campo. Caso não tenha, Robinho é o favorito para ocupar esta vaga no meio de campo.

Além do camisa 8, há ainda Jean Pyerre. No entanto, pelas condições físicas e clínicas, dentre os lesionados, ele é quem possui a situação mais grave e, mesmo que esteja recuperado, sua presença entre os titulares é a mais duvidosa. O jovem despertou interesse do Palmeiras, mas o negócio segue sem andamento.

Outra presença indefinida é a do zagueiro Geromel. O atleta sofreu uma lesão na partida fora de casa contra os chilenos e não teve mais seu caso atualizado pelo departamento médico do tricolor, a pedidos do próprio Renato. Caso o zagueiro não tenha condições plenas, David Braz assume o posto na defesa.

O tricolor é o vice-líder do grupo E, com os mesmos sete pontos do líder, o Inter, só ficando atrás pelo saldo de gols. A partida contra a Universidad Católica acontece às 19h15, na Arena, e é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

