Grêmio David Braz lamenta a derrota para o Atlético Mineiro: “Agora é pensar no próximo jogo, que é Libertadores”

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Com o resultado, o Grêmio ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

No sábado, o Grêmio visitou o Atlético-MG no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu derrotado pelo placar de 3 a 1. Após a partida, o zagueiro David Braz lamentou o revés em Belo Horizonte e exaltou a boa fase vivida pelos adversários.

“A gente sabia que ia ser difícil, enfrentando o líder do campeonato. Um trabalho muito bem feito pelo Sampaoli. Acabamos tomando o gol no melhor momento do segundo tempo. Paciência, fica de aprendizado. Temos que dar o mérito para o adversário, que está em bom momento, teve a semana toda para trabalhar”, declarou o defensor em entrevista ao Sportv.

O Tricolor Gaúcho foi para o duelo com uma série de desfalques e jogadores preservados por conta do desgaste causado pela disputa clássico contra o Internacional. David Braz apontou a escalação alternativa como um fator que influenciou o resultado.

“A gente teve um Gre-Nal, jogo decisivo, no meio da semana. Claro que não é desculpa, mas isso ajuda um pouco do adversário. Procuramos descansar alguns jogadores que participaram no jogo do meio da semana. Agora é pensar no próximo jogo, que é Libertadores”, completou.

Com o resultado, o Grêmio ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados. O Imortal volta a campo nesta terça-feira (29), às 19h15 (de Brasília), quando encara a Universidad Católica, em Porto Alegre, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

