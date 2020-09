Futebol Atlético-MG recebe o Grêmio no Mineirão pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Contra o Atlético-MG, tricolor gaúcho tenta se recuperar no Brasileirão. Foto: Estádio Mineirão

O Grêmio visita o Atlético-MG na noite deste sábado (26), pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola começa a rolar às 21h, no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte.

O clube da casa vem para o jogo com foco total no campeonato, diferentemente do Grêmio. Por isso, enquanto o Tricolor enfrentava o desgaste de um clássico pela Libertadores, o técnico Jorge Sampaoli apenas treinava para o confronto deste fim de semana. O Atlético-MG está com 21 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.

Já o Grêmio encara a rodada do Brasileirão com o ambiente do vestiário renovado depois da vitória no Gre-Nal, em pleno Beira-Rio, pela Libertadores. Confiante, o Tricolor tentará agora se recuperar no Brasileirão, em que ocupa um modesto 12º lugar.

Elenco

Atlético-MG – Everson; Mariano (Guga), Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan (Alan Franco); Savarino (Marrony), Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

Grêmio – Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Lucas Araújo) e Darlan; Robinho, Luiz Fernando e Ferreira; Isaque. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem – Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Danilo Ricardo Manis (SP) e Vinícius Melo de Lima (RN). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

