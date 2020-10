Grêmio As dúvidas e novidades no elenco gremista que encara o Juventude pela Copa do Brasil

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O tricolor entra em campo nesta noite pela primeira vez na Copa do Brasil 2020. O adversário é outro gaúcho, o Juventude. Para a disputa desta quinta-feira (29), que marca o jogo de ida das oitavas de final, Renato contará com um time quase todo titular. No fim de semana, Vanderlei, Geromel, Kannemann, Maicon, Robinho e Diego Souza sequer viajaram a Curitiba para enfrentar o Athletico-PR. Poupados na partida contra o Furacão, os principais nomes do elenco estão descansados para encarar a equipe da serra gaúcha.

Os principais desfalques ficam por conta de Alisson, diagnosticado com uma lesão no tornozelo esquerdo, e Matheus Henrique que ainda cumpre isolamento por conta da Covid-19. Além dos dois, Robinho e Luiz Fernando, que já disputaram a Copa do Brasil por outras equipes, também ficam fora. Paulo Miranda já está recuperado de lesão muscular, mas ainda não deve ficar à disposição.

A grande dúvida está na extrema direita. Sem Alisson, Renato precisará optar entre Thaciano e Ferreira. O primeiro já jogou na posição antes, e o segundo vem se destacando nas últimas partidas, tendo até marcado gol na vitória de virada em cima do Athletico-PR. Existe ainda a possibilidade de, mais uma vez, Renato optar pelo lateral Orejuela, que foi improvisado ali contra o América de Cali, na Libertadores. Nas laterais, a tendência é que Victor Ferraz assuma a direita e Diogo Barbosa a esquerda.

O novo reforço, Diego Churín, apesar das expectativas, ainda não saiu no BID e fica impossibilitado de fazer sua estreia nesta quinta-feira (29).

A novidade está no fato de Jean Pyerre ter sido relacionado para a partida após dias de recuperação muscular. O jogador realizou um trabalho de reforço e participou normalmente do último treino antes da partida no CT Luiz Carvalho, nesta quarta-feira (28). No entanto, sua presença na concentração não garante que o jogador estará em campo nesta noite.

O provável Grêmio tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Maicon; Ferreira, Isaque e Pepê; Diego Souza

Grêmio e Juventude entram em campo a partir das 21h30 desta quinta-feira (29), na Arena, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para 5 de novembro, em mesmo horário, no Alfredo Jaconi.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

