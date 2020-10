Esporte Grêmio estreia na Copa do Brasil diante do Juventude; acompanhe

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Arena preparada para a Copa do Brasil. Foto: Reprodução/Twitte Arena preparada para a Copa do Brasil. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitte

Grêmio e Juventude se enfrentam às 21h30 desta quinta-feira (29), na Arena, pela Copa do Brasil, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para 5 de novembro, em mesmo horário, no Alfredo Jaconi.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Kannemann, Geromel, V. Ferraz, Diogo B., M. Henrique, Lucas S., Isaque, Ferreira, Pepê, Diego S.

Juventude – Técnico Pintado

Marcelo Carné, Igor, Wellington, Nery Bareiro, Eltinho, João Paulo, Gustavo Bochecha, Renato Cajá, Wagner, Breno, Dalberto.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS);

Auxiliar 1: Rafael da Silva Alves (RS);

Auxiliar 2: Miguel Ribeiro da Costa (SP);

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

