Grêmio Grêmio x Juventude duelam pelas oitavas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / Twitter @copadobrasil

Por Redação Rádio Grenal | 29 de outubro de 2020

A partida entre Grêmio x Juventude acontece na próxima quinta-feira (29), às 21h30, na Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por sorteio, as duas equipes gaúchas se encaram na partida de ida dos mata-matas. Enquanto o Grêmio faz sua estreia na competição, o Juventude vem embalado já de fases anteriores. O time do técnico Luis Carlos de Oliveira, em destaque na Série B, busca seu segundo título da Copa do Brasil, já o time comandando por Renato Portaluppi vai em busca do seu hexa campeonato.

Grêmio

O tricolor fará sua estreia na Copa do Brasil 2020, já que as equipes que disputam a Libertadores entram nas oitavas de final da competição. Apesar da classificação para a próxima fase da Libertadores, o Grêmio ainda vive uma fase de recuperação no Campeonato Brasileiro. Não se fixou na tabela, caiu de rendimento e chegou a beirar a zona do rebaixamento. Hoje, soma 47% de aproveitamento, com 24 pontos é 0 9° colocado. Em casa, são 8 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Já fora, os empates também se prevalecem, são apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. Vindo de uma vitória de virada sobre o Athletico Paranense, e justamente pensando na partida contra o Juventude, Renato poupou alguns atletas até mesmo da viagem para o Paraná. Assim, chega com o time descansado para esta quinta-feira (29). O técnico não poderá contar com Alisson, lesionado, Matheus Henrique, com covid-19, Jean Pyerre, que faz trabalhos musculares, além de Robinho e Luiz Fernando, que já disputaram a Copa do Brasil por outras equipes.

Juventude

A equipe de Caxias do Sul empatou nas três primeiras fases, vencendo nos pênaltis. Na quarta fase, venceu por 2 a 0 o CRB na ida e perdeu na volta por 1 a 0, garantindo a classificação às oitavas de final. Além do embalo na Copa do Brasil, o verdão também está embalado na Série B, ocupando a 4ª colocação na tabela e fazendo uma boa campanha. No início, desceu e subiu mas foi garantindo seu espaço entre os primeiros. Atualmente, soma 28 pontos, com 51% de aproveitamento. Como mandante, tem 4 vitórias, 1 derrota e 4 empates, e como visitante soma 3 vitórias, 3 derrotas e 3 empates.

Chega para a partida contra o Grêmio após um empate fora de casa, em 1 a 1, contra o Figueirense, no domingo (25). O técnico Pintando poupou, inclusive, alguns jogadores da partida contra o time catarinense, pensando no jogo contra o Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

