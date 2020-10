Grêmio Grêmio Futebol 7 anuncia contratação de Falcão, ex jogador de futsal

Foto: Divulgação/ Grêmio FBPA

A equipe gremista de futebol 7 conta com um novo reforço de peso. Nesta quarta-feira (28), o tricolor anunciou a contratação de Falcão, melhor jogador da história do futsal, reconhecido pela FIFA, para a temporada de 2020. O atleta de 43 anos troca a modalidade futsal para vestir a camisa 12 no futebol 7 nas disputas das competições oficiais Fut7 Nacional (Campeonato Brasileiro) e da Liga das Américas (Libertadores da América).

O novo reforço do Tricolor para o Fut7 chega na capital na sexta-feira, 30, e será recepcionado na Arena do Grêmio, às 11h, para conhecer o estádio gremista. A entrevista coletiva do atleta será realizada no CT Grêmio Futebol 7, na Zona Sul de Porto Alegre, às 15h. Falcão vestirá pela primeira vez a camisa 12 do Tricolor no sábado, 31, às 12h10, na estreia da equipe na Liga Fut7 Nacional, diante do Estudiantes (RS).

Ficha técnica

Nome: Alessandro Rosa Vieira (Falcão)

Nascimento: 8 de junho de 1977

Local: São Paulo (SP), Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

