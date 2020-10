Grêmio Lucas Silva projeta partida contra Juventude e destaca: “O elenco foi montado para poder suprir a necessidade das competições”

28 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Já na concentração para a partida contra o Juventude nesta quinta-feira (29), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o volante gremista Lucas Silva concedeu entrevista coletiva, projetando o confronto de ida do mata-mata da competição.

O jogador falou sobre a importância desta primeira partida, e valorizou o adversário, que atualmente é o quarto colocado na série B do Brasileirão: “O primeiro jogo nesta fase de mata-mata tem grandíssima importância. É importante fazermos um bom resultado para depois trabalhar o segundo jogo com ele. O Grêmio é um clube que sabe muito bem jogar essa competição e vamos enfrentar um clube que também já foi Campeão do Brasil e que faz uma campanha muito boa na série B. Não vai ser um jogo fácil, mas queremos aproveitar a oportunidade de fazer o primeiro jogo na Arena”

Pensando na Copa do Brasil, Lucas destacou o elenco gremista como a principal arma para a busca do título: “O elenco foi montado para poder suprir a necessidade das competições, não apenas para participar, mas para brigar por títulos. Vamos entrar muito focados nesta fase da Copa do Brasil”.

Lucas conquistou seu espaço como titular absoluto na equipe de Renato Portaluppi e agora é peça-chave nos esquemas do técnico. “Eu já joguei como segundo e como primeiro volante, conheço bem as duas funções. Aconteceram por lesões e até mesmo por questões do sistema tático do adversário. Acho que isso é bom e não deixa o time preso em uma função só. Para esse jogo ainda vamos saber como vai ser definida a nossa equipe e, independente da posição que eu ficar no meio de campo, me sinto bem preparado“, disse o jogador, citando as formações em que fica sozinho à frente da zaga gremista, e um pouco mais avançado, ao lado de um companheiro.

Questionado sobre as escolhas de Renato nas laterais, o volante salientou que, independente de quem joga, o meio-de-campo precisa se adaptar: “Ambos tem alternâncias de características nas laterais e isso é bom para o Renato para as situações de jogos. Às vezes mais ofensivos, e às vezes mais defensivos para guardar a linha de quatro atrás. Para nós do meio-campo não muda tanto, independente dos jogadores que jogam na lateral. Temos que estar sempre prontos para cobrir quando eles sobem pra atacar, e também pra ajudar na fase defensiva”.

O tricolor realiza na tarde desta quarta-feira (28), o último treino antes da partida contra o Juventude, que acontece na quinta (29), às 21h30, na Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por sorteio, as duas equipes gaúchas se encaram nesta fase do mata-mata.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

