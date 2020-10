Grêmio Ferreira fala sobre seu desempenho no Grêmio e projeta estreia tricolor nesta quinta: “Copa é final”

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

No último domingo (25), Ferreira marcou o gol da virada na vitória por 2 a 1 sobre o Furacão Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em véspera de estreia na Copa do Brasil, o Grêmio realiza os últimos ajustes antes de encarar o Juventude, pelas oitavas de final da competição nesta quinta-feira (29). Para a partida, Renato poderá contar com sua equipe titular, que foi preservada contra o Athletico-PR. No entanto, Alisson ainda é baixa na equipe, visto que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. A dúvida sobre quem ocupará seu lugar segue sem respostas, mas uma das opções de Renato é o atacante Ferreira. Apesar de reserva, o jovem está entrando durante as partidas como uma opção para reforçar o ataque gremista. No último domingo (25), marcou o gol da virada na vitória por 2 a 1 sobre o Furacão.

Para Ferreira, sua evolução na equipe tem o dedo de Renato Portaluppi, e as escolhas do técnico não interferem em seu desempenho: “O professor conversa comigo pra sempre estar corrigindo algumas coisas que ele vê, porque ele era da posição, então ele entende bastante. Independente de quem joga, queremos ajudar, independente se sou eu ou o Alisson. Ele corrige muito nosso posicionamento, tanto na reposição, quanto na parte ofensiva”.

Se por um lado há coisas para corrigir, por outro, Ferreira encontra espaços para se destacar e sabe das suas qualidades: “Eu sou um jogador bastante agudo de drible e de velocidade. Finalizo bem também. Essas são as minhas principais qualidades, mas também recomponho pra marcar. O que o professor pedir eu vou fazer”.

Questionado sobre seu início de ano conturbado no tricolor, o jovem, que chegou a ficar em situação de litígio com o clube, foi encontrando espaço na na equipe e esteve relacionado em todos os últimos jogos. “O grupo me acolheu bem, o professor sempre quis que eu voltasse e me acolheu bem. Aos poucos eu vou voltando e vou ajudar. Sempre foi esse o meu objetivo”, explicou Ferreira.

Por fim, o atacante projetou a partida desta quinta-feira (29), contra o Juventude, no jogo de ida das oitavas de final e de estreia tricolor na Copa do Brasil. Para ele, o Grêmio chega para mostrar seu retrospecto em Copas: “Jogamos todos os campeonato querendo vencer, mas copa é diferente. Três pontos é final, mas copa é mais final ainda“.

Grêmio e Juventude se encaram nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

