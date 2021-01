Mundo As equipes de resgate encontram vítimas de queda de avião na Indonésia

10 de janeiro de 2021

Mãe e filhos tiraram foto no avião minutos antes da queda. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A polícia da Indonésia confirmou que partes de pertences e de corpos foram encontrados na área de costa do país onde o Boeing 737-500 da empresa local Sriwijawa desapareceu com 62 pessoas a bordo.

“Esta manhã recebemos duas malas, uma com os pertences dos passageiros e a outra com partes de corpos”, disse o porta-voz da polícia de Jacarta, Yusri Yunus, à Metro TV. A polícia “está trabalhando para identificá-los”, acrescentou.

Navios de resgate, Exército, helicópteros e mergulhadores foram enviados ao local depois que os objetos e vítimas foram localizados. Os materiais estão sendo levados para o porto principal de Jacarta, onde um posto de primeiros socorros foi instalado. O local onde se estima que o Boeing caiu é próximo a algumas ilhas turísticas, na costa da capital do país. Havia 50 passageiros e 12 tripulantes no avião.

Segundo o site especializado FlightRadar24, o avião fazia o voo 182 e perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto enquanto rumava à cidade de Pontianak, na ilha de Bornéu. Por volta das 4h40 (de Brasília; 14h40 em Jacarta), o Boeing desapareceu. A viagem duraria cerca de uma hora e 30 minutos. Não há qualquer indício que permita determinar as causas. O CEO da companhia aérea disse que o avião estava em boas condições.

A aeronave voou pela primeira vez em maio de 1994. Aviões Boeing 737-500 têm histórico de segurança considerado excelente. Nenhuma companhia brasileira com voos regulares opera esse modelo atualmente; entre as décadas de 1990 e 2000, empresas como Rio Sul e Nordeste, hoje extintas, operavam essas aeronaves.

Trata-se, portanto, de um modelo bastante anterior ao 737 MAX, linha de aviões de Boeing que sofreu com dois acidentes graves recentemente. Um deles, com uma aeronave da Lion Air em 2018, ocorreu na Indonésia.

Passageira

A passageira Ratih Windania é uma das 62 pessoas que estavam a bordo do voo SJY182 da companhia aérea indonésia Sriwijaya Air, que caiu na Indonésia. Antes do embarque ela mandou fotos das crianças para os parentes e escreveu: “Tchau, tchau, família. Estamos indo para casa agora”. As informações são do jornal The Sun.

O Boeing 737 saiu do Aeroporto Internacional de Jacarta Soekarno-Hata às 4h36 (horário de Brasília) e tinha como destino a cidade de Pontianak, na ilha de Bornéu. De acordo com Irfansyah Riyanto, irmão de Ratih, além da irmã e dos filhos, os pais deles também estavam no voo. “Fui eu que os levei ao aeroporto, ajudei com os check-ins e as bagagens … Sinto que ainda não consigo acreditar nisso e aconteceu muito rápido”, disse.

Ainda conforme Irfansyah, a família deveria ter embarcado em um voo anterior, mas não ficou claro por que motivo eles trocaram a viagem. Após a informação do desaparecimento do Boeing, o irmão de Ratih correu para o aeroporto em busca de informações da família. “Sentimo-nos impotentes, podemos apenas esperar e esperar ter qualquer informação em breve”, disse Irfansyah.

