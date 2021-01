Mundo Os quatro motivos que fizeram o Ibovespa saltar 5% e o dólar subir a R$ 5,41 na primeira semana de 2021

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Mercado começa o ano com muita força compradora principalmente para bancos e commodities. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O Ibovespa encerrou a primeira semana de 2021 com valorização de 5,09%. Ao mesmo tempo, o dólar também subiu 4,39% no período, chegando a R$ 5,41, mas o que explica esse movimento?

Há dois fatores internacionais que explicam a alta da Bolsa, o rali das commodities, que ganhou força quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) fez um acordo para corte na produção em fevereiro e a confirmação de que o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, terá maioria na Câmara e no Senado para aprovar estímulos.

A Arábia Saudita reforçou esse otimismo com o petróleo ao anunciar um corte adicional de 1 milhão de barris por dia em fevereiro e março. O barril do Brent – usado como referência pela Petrobras – subiu 3,03% a US$ 56,03 enquanto o barril do WTI teve alta de 3,07% a US$ 52,39.

Vale lembrar que no pior momento da crise do coronavírus e da guerra de preços entre os sauditas e a Rússia, o barril do Brent chegou a operar em US$ 26 e os contratos futuros do petróleo WTI para maio operaram até mesmo em níveis negativos com uma queda de 300%.

Quem também subiu nesse rali foi o minério de ferro, que se beneficiou de um forte aumento na demanda principalmente da China ao mesmo tempo em que gigantes como as australianas BHP Billiton e Rio Tinto mantêm a produção controlada.

No caso das eleições americanas, apesar das tensões quando um grupo de manifestantes a favor do atual presidente, Donald Trump, invadiram o Capitólio no momento em que o Congresso se reunia para fazer a certificação dos votos no colégio eleitoral, Biden foi oficializado como presidente. Assim, além de um foco de incerteza ser tirado do caminho, foi bem recebida a postura do democrata de prometer mais estímulos à economia.

Biden afirmou que seu pacote fiscal para enfrentar os impactos econômicos do coronavírus está na casa dos trilhões de dólares e incluirá auxílio-desemprego e tolerância ao pagamento de aluguel.

Já por aqui, o terceiro fator a trazer ânimo para os mercados foi o anúncio do Instituto Butantan de que a vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa, Sinovac, a CoronaVac, possui eficácia de 78%.

Por outro lado, as preocupações fiscais acabaram se consolidando como o motivo para a depreciação do real ante o dólar na semana. O candidato apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (MDB-SP), defendeu a prorrogação do auxílio emergencial, fazendo acenos mais à esquerda em meio ao apoio oferecido pela oposição à sua candidatura.

Analistas entendem que o Orçamento não tem mais espaço para programas sociais diante da preocupante trajetória do endividamento público brasileiro, com a razão dívida sobre o Produto Interno Bruto (PIB), passando dos 90% e se aproximando dos 100%.

