Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Cena do filme 'Avatar' (2019), de James Cameron. Foto: Reprodução Cena do filme 'Avatar' (2019), de James Cameron. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As filmagens da sequência do blockbuster “Avatar”, de James Cameron, estão programadas para recomeçar na Nova Zelândia já “na próxima semana”, de acordo com o produtor do filme, Jon Landau. Ele compartilhou uma foto de um set de filmagem no Instagram com algumas das máquinas que devem aparecer no longa de ficção científica. Landau diz que o local já está pronto para receber a equipe que voltará ao país para retomar os trabalhos.

“Nossos sets de #Avatar estão prontos — e não poderíamos estar mais animados em voltar para a Nova Zelândia na próxima semana. Confira o Matador, um navio de comando de alta velocidade (embaixo), e o jato Picador (em cima) — mal posso esperar para compartilhar mais”, escreveu Landau.

Em um ambicioso projeto, Cameron anunciou em 2017 que estava produzindo quatro sequências para o “Avatar” de 2009 ao mesmo tempo. Atualmente, “Avatar 2” tem lançamento previsto para dezembro de 2021. Já os episódios seguintes sairão em dezembro de 2023, dezembro de 2025 e dezembro de 2027.

