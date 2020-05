Magazine Paolla Oliveira posa abraçada com árvore para celebrar o Dia do Abraço

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

A atriz Paolla Oliveira improvisou para celebrar Dia do Abraço. (Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz Paolla Oliveira improvisou para celebrar Dia do Abraço, mesmo em tempos de quarentena, que foi imposta para conter avanços da pandemia do novo coronavírus. No Instagram, a atriz apareceu de biquíni em uma foto compartilhada nesta sexta-feira (22) e deixou as curvas em evidência.

Na legenda da postagem, a artista de 38 anos comemorou: “No #DiaDoAbraço em quarentena, abrace o que puder e tiver pela frente! Abraços para você”.

Na última quinta-feira (21), Paolla aproveitou dia de #TBT para relembrar um registro em que aparece tomando banho de mar. “Saudade desse fim de tarde”, escreveu.

