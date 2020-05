Celebridades Denzel Washington sai de seu carro para ajudar morador de rua

Denzel com o homem e os policiais que chegaram. Foto: Reprodução Denzel com o homem e os policiais que chegaram. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ator norte-americano Denzel Washington estacionou e saiu do seu carro para ajudar um morador de rua que, desorientado, andava em meio ao tráfego em uma avenida de West Hollywood, em Los Angeles, Estados Unidos.

Conforme o site TMZ, o vencedor do Oscar se dirigiu ao rapaz e conversou com ele, conduzindo-o até a calçada. Washington usava máscara no momento, conforme recomendações de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus.

Policiais chegaram ao local e o ator seguiu conversando com o rapaz e com os oficiais. O morador de rua aparentemente não reconheceu o ator. Após ser revistado pelos policiais, o homem foi liberado.

