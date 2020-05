Magazine Xuxa volta a aparecer na Globo após críticas e veto da emissora

22 de Maio de 2020

Xuxa conversa com Bial de casa.

Cinco anos após deixar a Globo e assinar contrato com a Record, Xuxa volta nesta sexta-feira (22) a aparecer no canal que a alçou à fama. A apresentadora participa do programa “Conversa com Bial”, que será veiculado digitalmente por conta da pandemia do novo coronavírus.

É a primeira vez em anos que ela participa como convidada na Globo. Ao sair da emissora, a relação de Xuxa com a Globo teve altos e baixos, com a apresentadora criticando sua antiga casa logo que saiu e vendo seu nome ser vetado por lá.

Depois da ida para a Record, Xuxa viu seu nome ser vetado na Globo. Durante a transmissão do Carnaval 2017, Xuxa desfilava pela Grande Rio, que homenageava sua amiga Ivete Sangalo. Quando a câmera captou a apresentadora, focou nela por apenas 9 segundos. Fátima Bernardes chegou a falar no nome de Xuxa, mas mudou de assunto.

A própria Xuxa lamentou o fato. “Sim, eu sabia que a minha ex-casa não falaria bem ou mal de mim ao atravessar a avenida, mas vê-los baixar as câmeras enquanto eu passava me deixou muito mal. É como se visse 29 anos de parceria enterrados, sepultados”, disse a apresentadora.

