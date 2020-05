Celebridades Em quarentena, Mariana Goldfarb sensualiza com look básico e brinca: “Roupa de casa, estrias de casa”

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Mariana postou um clique usando uma baby look básica e calcinha azul. Foto: Reprodução/Instagram Mariana postou um clique usando uma baby look básica e calcinha azul. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb usou seu Instagram nesta sexta-feira (22) para compartilhar um clique ousado. A modelo, que apareceu usando uma baby look básica e calcinha azul, ostentou uma silhueta em forma e caprichou no carão.

“Inventando moda em casa com roupa de casa, cabelo de casa, estrias de casa. Tudo de casa kkkkkk”, brincou na legenda que acompanhou a foto.

Nos comentários, como sempre, fãs e amigos não pouparam os elogios à esposa de Cauã Reymond. “Ai, se essa moda pega”, disse Dany Bananinha. “Imperfeições de um corpo perfeito”, opinou outra. “Musa master”, declarou ainda uma terceira.

Recentemente, Mariana postou um clique com Cauã Reymond em homenagem ao aniversário de 40 anos do ator. Na legenda, a musa optou apenas pelos emojis de um bolo com velinhas e um coração. Nos comentários, Cauã reagiu. “Oh, yeah”, exclamou.

