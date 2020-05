Celebridades Gloria Maria posa de maiô ao lado de Renato Gaúcho em clique de 20 anos atrás

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Gloria Maria foi nostálgica e relembrou registro em Búzios.

Glória Maria aproveitou a quinta-feira (21) para relembrar um clique feito há 20 anos ao lado do atual técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. No Instagram, a apresentadora apareceu de maiô na praia de Búzios, no Rio de Janeiro.

“#tbt Eu e meu amigo Renato Gaúcho. Até hoje temos casas vizinhas em Búzios. Mas não temos ido faz tempo. Essa foto tem uns 25 anos. Época em que sempre encontrávamos em. Búzios! Um tempo maravilhoso não é Renato? Adorei encontrar essa foto!”, escreveu a jornalista na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. “Meu Deus, que diva”, disse um. “Me fala qual fórmula você usa para ficar linda e jovem desse jeito”, reparou outro. “Aí que lindos”, acrescentou mais uma.

Recentemente, Gloria passou por uma cirurgia no cérebro, que foi descoberto após exame de ressonância magnética em novembro do ano passado, e explicou para os fãs ausência das redes sociais.

