Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Ana Maria Braga está afastada por conta da pandemia do novo coronavírus. Foto: Reprodução/Instagram Ana Maria Braga está afastada por conta da pandemia do novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga se reuniu nesta quinta-feira (21) com a direção da Globo para planejar o retorno de seu programa após pedidos dos telespectadores. A assessoria da emissora nega que a existência da reunião.

No Twitter, Ana disse que segue com seu programa matinal na Globo. “Faz anos que dizem que eu saí da Globo, que eu vou perder meu programa, que estão me boicotando, que eu pedi demissão”, disse. Então não, a Ana Maria Braga não saiu da Globo. A resposta que não temos é: Por que as pessoas continuam acreditando que a Ana Maria Braga saiu da Globo?”, completou. A apresentadora está afastada por conta da pandemia do novo coronavírus.

