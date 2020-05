Mundo As igrejas da Terra Santa reabriram para fiéis e turistas depois que as autoridades palestinas e católicas amenizaram as restrições do coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Fiel reza na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. (Foto: Ronen Zvulun/Reuters)

As igrejas da Terra Santa que são reverenciadas como locais do nascimento e da morte de Jesus reabriram para fiéis e turistas nesta terça-feira (26), quando autoridades palestinas e católicas amenizaram as restrições do coronavírus.

Devido ao temor persistente da pandemia, a Igreja da Natividade de Belém está limitando o acesso a 50 pessoas por vez e exige que não estejam com febre e usem máscaras.

A Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, que a tradição diz ser o local da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, também reabriu as portas, mas os fiéis terão que agendar as visitas previamente.

As duas igrejas foram fechadas em março, em um golpe na indústria turística local.

“O nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo deu esperança às pessoas mais de 2 mil anos atrás, e abrir a igreja hoje dará, acho, a todo o mundo a esperança de que esta pandemia terá fim – não só na Palestina, mas em todo o mundo”, disse o ministro palestino do Turismo, Rula Ma’ayah, à Reuters em Belém.

A cidade, situada pouco ao sul de Jerusalém, está entre as áreas em que os palestinos exercitam um governo de autonomia limitada na Cisjordânia, ocupada por Israel desde a Guerra dos Seis Dias de 1967.

A Cisjordânia já registrou 423 casos e duas mortes por coronavírus.

A Igreja do Santo Sepulcro se localiza dentro da Cidade Velha murada de Jerusalém, também capturada por Israel em 1967. Suas portas ficaram fechadas durante o período da Páscoa por causa do coronavírus, e só um punhado de clérigos teve permissão de orar em seu interior.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, disse que mesquitas, igrejas e negócios reabririam nesta terça-feira graças ao relaxamento das restrições, dado o ritmo lento das infecções.

A reabertura de locais de culto, lojas e fábricas coincide com o último dia do feriado do Eid El-Fitr, que assinala o fim do mês muçulmano de jejum do Ramadã.

Também se espera a volta das orações no complexo da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, no final desta semana após uma pausa de quase dois meses, de acordo com um comunicado publicado na semana passada por autoridades religiosas palestinas.

Mesquitas na Arábia Saudita

A Arábia Saudita permitirá que as mesquitas abram para as preces de sexta-feira, informou a televisão estatal nesta terça-feira, já que o reino está amenizando as restrições à circulação adotadas para conter a disseminação do coronavírus.

As mesquitas terão autorização para abrir 20 minutos antes das preces de sexta-feira e devem fechar 20 minutos depois de seu encerramento, informou a TV estatal pelo Twitter citando o Ministério dos Assuntos Islâmicos.

Na segunda-feira, autoridades sauditas disseram que as restrições serão suspensas em três fases, culminando com o fim do toque de recolher a partir de 21 de junho – exceto na cidade sagrada de Meca.

As peregrinações do haj e da umrah, que atraem milhões de viajantes de todo o mundo, continuarão suspensas até segunda ordem. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo