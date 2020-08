Após avaliar dados oficiais coletados pelo Ministério da Saúde em todos os Estados do País, o médico e ex-ministro Osmar Terra afirma que “as lojas não têm culpa da epidemia. A epidemia, o vírus já se disseminou e ele vai cumprir o seu trajeto, gerando numa parcela da população uma imunidade maior, que faça com que o próprio vírus não consiga mais progredir e termine. É assim que terminam as epidemias”. Para ele, “na verdade, a grande mídia está tirando o direito de vocês, de saberem que o pior já passou”.

Internações e óbitos em queda em todo o País

Osmar Terra avaliou os dados gerais e comenta que “hoje, no conjunto do Brasil, está diminuindo o número de internações, está diminuindo o número de casos de óbitos, e está também diminuindo o número de pessoas que começam a ter sintomas. Porém, ainda existem surtos no Sul e no Centro-Oeste que também tendem a cair agora, que são surtos que foram produzidos pelo inverno. São regiões onde o frio está mais intenso, e regiões onde não tinha circulado o vírus muito antes. Somando tudo, a tendência é de queda. No Sul, esta semana começa a cair, e na próxima semana começa a terminar. A epidemia está indo para o fim. E isso que é importante as pessoas saberem. Ela não está piorando. Ela não vai ser uma coisa interminável que vai tornar a vida de vocês insuportável. Vamos nos proteger, vamos usar a máscara, vamos lavar as mãos, tomar as medidas de precaução”.

Interpretação idêntica o governador gaúcho

Ontem, no Twitter, o governador gaúcho Eduardo Leite emitiu uma avaliação semelhante à do ex-ministro Osmar Terra: “Embora tenhamos seis regiões com risco epidemiológico alto, temos expectativa de que agosto seja um mês com estabilização de indicadores.”

No RS, governador começa a usar bom senso e libera comércio

Se ouviu ou não as avaliações de Osmar Terra, o fato é que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decidiu flexibilizar, por decreto, o funcionamento do comércio em todo o Estado, mesmo em regiões com a bandeira vermelha, já nesta quarta-feira. A flexibilização alcança o “comércio varejista não essencial”, com restrições, de quarta a sábado, das 10h às 16h e a possibilidade de funcionamento de restaurantes de segunda a sexta, apenas na faixa de horário do almoço.

Gilmar Mendes e Lewandowski conseguem vitória de Lula no STF

Silenciosamente, ministros do STF se aliam às teses da defesa de Lula, e vão extinguindo processos que incriminam o ex-presidente que, como todos sabem, só não está na cadeia, graças aos malabarismos jurídicos dos atuais ministros da Corte Suprema. Desta vez, a já famosa 2ª Turma do STF, ao examinar a delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci, definiu que este documento não poderá ser usado na ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba. Foram decisivos os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, devido às ausências de Celso de Mello e Cármen Lúcia. Ambos conseguiram a proeza de faltarem a uma sessão remota, via computador, abrindo caminho para que Gilmar e Lewandowski comandassem as ações. Assim, dos cinco ministros que compõem a 2ª Turma, só três votaram, e o placar foi de 2 a 1 pró-Lula,(vencido o ministro Edson Fachin).