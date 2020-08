Novo programa das manhãs na Band causa antes da estreia

Nota publicada ontem, falando do adiamento do novo programa das manhãs, desagradou alguns diretores da Band.

Um direito indiscutível.

Mas o curioso é que na nota em questão nada de ofensivo foi colocado, somente a transferência da estreia, porque o piloto apresentado não ficou bom e o outro gravado depois não teve tempo de ser assistido.

Daí a mudança. Isso, e só isso, embora existam fatos que causem estranheza. Por exemplo: realizar uma coletiva, ainda que virtual, sem ter a certeza que o programa iria ao ar.

Por outra, sabe-se que, depois da experiência anterior, a do “Aqui na Band”, há a obrigação de tentar ser melhor e também alcançar maiores resultados ao que existiu. Tudo bem. Perfeitamente natural também.

Agora, onde a coluna errou ou foi maldosa? Fácil entender que se o piloto tivesse ficado bom, a estreia anunciada seria confirmada para esta última segunda-feira. Ou não?

TV Tudo

Primeira reportagem

Na noite desta quinta vai ao ar mais um “Repórter Record Investigação”, este com reportagem de Adriana Araújo.

Matéria gravada na Bahia, que aborda o “trabalho degradante, desumano e perigoso nos campos de sisal”. Adriana mostra como é a vida de lavradores, que se arriscam no motor por horas seguidas até a madrugada e o risco de crianças trabalhando em plantações com cobras.

Pesquisa

Nota do Sandro Nascimento, no Na Telinha, fala da criação do Instituto Orbis, dirigido por Fausto Camunha e Marcio Pereira, que se propõe a aferir a qualidade da audiência dos programas no rádio e na televisão.

Em curto prazo, segundo a nota, eles estudam também entrar na medição de audiência.

Pares

A produção do “Lady Night”, da Tatá Werneck no Multishow, está empenhada em levar vários casais famosos da Globo à temporada deste ano. Convites disparados.

Como as gravações serão nos Estúdios Globo, e há a necessidade de seguir uma série de protocolos, o pessoal ainda aguarda autorização para dar início aos trabalhos.

Difícil caminhada

Nesta quinta-feira, a série “Hebe”, na Globo, começa a contar história da artista antes da fama, quando chegou do interior à grande São Paulo.

Hebe encontra em um teste para cantar profissionalmente a oportunidade de unir a sua paixão pela música com a chance de ajudar financeiramente sua família.

Quem faz

Valentina Herszage é quem faz a Hebe Camargo desta fase e canta todos os números musicais em cena.

“Para o teste da série, me pediram um vídeo cantando. Eu gravei uma música da Marisa Monte, mas até então não tinha nem noção de que teria que cantar em cena. Amei! Eu queria ser cantora quando criança”, revela Valentina.

Check-in

Na Record está tudo organizado para confinar os vinte participantes de “A Fazenda” e os quatro reservas em um hotel, no final de semana dos dias 22 e 23 próximos.

Tem considerado seguro, sem risco para a saúde de ninguém, em se tratando da estreia em 8 de setembro.

Maior audiência

“Totalmente Demais”, com Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes e Fábio Assunção, atingiu recorde de audiência segunda-feira.

Foram 33 pontos de média e 47% de participação.

C´ est fini

Vários atores de “Salve-se Quem Puder” testaram positivo para a Covid-19, nesses últimos tempos, cumpriram o período de quarentena exigido e agora se preparam para a retomada de gravações da novela, na próxima segunda-feira.

Dentre os casos, Deborah Secco, há quase dois meses.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!