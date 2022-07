Tecnologia As mudanças trazidas pelo 5G devem ir além da conexão entre pessoas, ao promoverem integração entre máquinas

As redes 5G prometem aos seus futuros usuários uma cobertura mais ampla e eficiente. (Foto: EBC)

A chegada da internet 5G pavimenta o caminho para a ampla adoção de tecnologias que ainda não chegaram ao dia a dia do consumidor. Se na era do 4G o consumidor passou a usar o celular para assistir a vídeos, ter GPS no carro, chamar táxis e fazer videochamadas, as mudanças trazidas pelo 5G devem ir além da conexão entre pessoas, ao promoverem a integração entre máquinas de forma sem precedentes, incluindo os carros autônomos.

O milissegundo entre o envio e o recebimento de comandos via internet móvel e a velocidade que chega a ser 100 vezes maior do que a alcançada com o 4G permitirão que empresas finalmente tirem do papel projetos “futuristas” – o carro autônomo é um dos símbolos dessa tendência.

Na China, um projeto da Huawei criou uma rede de internet de 5ª geração dentro de uma mina de carvão

Para simular a condução humana e reduzir drasticamente o risco de acidentes, os veículos precisam enviar e receber dados de forma rápida o suficiente para evitar um atropelamento ou uma colisão – algo que é viabilizado pelo 5G.

As grandes empresas de tecnologia já apostam pesado na tecnologia. Só a Intel desembolsou US$ 15 bilhões na aquisição da companhia israelense de carros autônomos Mobileye. Além disso, as desenvolvedoras de chips para celulares Qualcomm e MediaTek já aportaram mais de US$ 200 milhões em projetos ligados à nova internet móvel. Na estimativa da consultoria Grand View Research, o faturamento global de tecnologias com 5G em 2021 foi de US$ 47,3 bilhões e chegará a US$ 58,8 bilhões neste ano.

Na indústria chinesa, o 5G já é utilizado. Em um projeto da Huawei com a China Mobile, uma rede 5G subterrânea foi implementada na Mina de Carvão Xinyuan, em Shanxi. Com isso, a mina já ganhou velocidade ao ter inspeções remotas e a automação da atividade de mineração, com equipamentos que podem ser controlados remotamente.

O 5G é o próximo passo evolutivo para a banda larga sem fio. Sua missão é elevar, e muito, as potencialidades da rede atual, conhecida como 4G, alçando a banda larga móvel a altíssimos padrões de velocidade de conexão e de usuários simultâneos.

Em resumo, as redes 5G prometem aos seus futuros usuários uma cobertura mais ampla e eficiente, maiores transferências de dados, além de um número significativamente maior de conexões simultâneas.

As redes da 4ª geração, utilizadas atualmente em algumas regiões do Brasil, são capazes de entregar uma velocidade média de conexão de, aproximadamente, 33 Mbps. Estima-se que o 5G será capaz de entregar velocidades 50 a 100 vezes maiores, podendo alcançar até 10 Gbps.

