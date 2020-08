“As mulheres com mais de 40 anos têm menos espaço no Brasil”, diz a atriz Tania Khalill

Há quase quatro anos morando em Nova York com o marido, o cantor Jair de Oliveira, e as filhas, Isabella e Laura, Tania Khalill acompanha com alegria a reprise de ‘Fina estampa’. “Passados dez anos, foi uma oportunidade de rever a novela com outra maturidade, como pessoa e atriz. Na trama, a minha personagem Letícia quase desacreditou no amor, mas manteve a esperança”, observa a atriz. “Durante o período que estamos vivendo, é fundamental manter a esperança, a mente e o coração abertos para que os aprendizados sejam úteis”, compara.

Tania conta que a pandemia do novo coronavírus despertou nela diversos questionamentos e reflexões. “É um momento muito louco para todos”, constata. “Sou formada em Psicologia e estou me formando em thetahealing, que é uma forma de cura, e medito há quatro anos”, revela. “Nesta quarentena, o maior ganho e também o maior desafio foi a volta para a casa interna e ressignificar o tempo que estava muito ansioso”, avalia.

A atriz, que completou 43 anos em julho, está em paz com o espelho. “Ainda me considero inteira, a minha beleza externa certamente reflete meu estado interno”, analisa. “Me alimento bem e me exercito há anos, fui bailarina”, diz. Em seu Instagram, a atriz criou o conteúdo “Quarentonas na quarentena”, em parceria com a coach esportiva e nutricional Daniela. “As mulheres com mais de 40 anos têm menos espaço no Brasil’, afirma. “Nos Estados Unidos, as protagonistas não são mais as jovens, elas têm 45, 50 anos. Isso é muito belo”, comenta. “As quarentonas devem ser valorizadas, o amadurecimento tem muita beleza.”

O casamento com Jairzinho vai muito bem, obrigada. “Vamos completar 20 anos juntos em abril de 2021. Não tem magia, a construção de um relacionamento é diária. A parceria, a amizade e os valores em comum nos mantêm unidos, tirando o amor, obviamente, que é o fio condutor.Tenho muita sorte de tê-lo, ele me inspira todos os dias. Sinto que a gente faz uma ótima dupla”, afirma.

O casal assina o projeto infantil “Grandes pequeninos”, com milhões de visualizações e indicado ao Grammy Latino. A educação das filhas Isabella, de 12 anos, e Laura, de 9, tem a ver com a mensagem do espetáculo. “A gente fala que o normal é ser diferente. Nós as educamos para que elas se respeitem e respeitem o próximo”, conta.

Tania tem engatilhados projetos presenciais e digitais: “Fiz um teste on-line para um longa e estou na última fase”, comemora a atriz, que participou, no ano passado, da série “Mrs. Fletcher”, da HBO. “Também vou fazer uma sitcom on-line com o pessoal do Teatro Folha, em São Paulo. E estamos, eu e Jairzinho, preparando um novo espetáculo do projeto ‘Grandes pequeninos’, em versão digital, com estreia prevista para outubro.”

Sobre a saudade do Brasil, ela se derrete: “Sinto falta da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, do verde, do clima e da coragem do brasileiro. E sinto muita falta de pão de queijo.”