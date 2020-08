Wanessa ficou do lado do pai em processo de partilha de bens. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois depoimentos foram fundamentais para que Zilu perdesse na Justiça os três processos referentes à divisão de bens entre ela e Zezé Di Camargo. Os próprios filhos depuseram contra a mãe na ação que ela movia contra o ex-marido para anular o acordo que fizeram no momento da partilha (Zilu alega ter sido pressionada a assinar o documento, abrindo mão de alguns patrimônios). Wanessa e o caçula Igor foram testemunhas do pai, deixando a mãe muito surpresa. O depoimento da filha mais velha foi o que mais chocou Zilu. A cantora teve uma postura que favoreceu o pai durante o depoimento e chegou a desmentir a própria mãe perante a juíza, afirmando que Zilu não foi coagida a assinar a partilha, como alega no processo.

“Ela assinou o documento por pressão dos filhos e do Zezé. Wanessa e Igor são dependentes do pai e não da Zilu. Igor mora com Zezé. A juíza, então, entendeu por bem fundamentar a sentença dela inteira no depoimento da Wanessa e do Igor, ou seja, filhos que são dependentes totalmente do pai. Eles não têm condições de sobreviver sem estar do lado do pai. Eles não podem ir contra o pai. Wanessa, em seu depoimento, criou uma situação que tornou favorável ao pai dela”, afirmou ao Extra o advogado de Zilu, Marcelo Saraiva.

Omissão de parte do bens

Depois de assinar o tal documento, Zilu observou que Zezé ostentava uma vida de milionário junto com a atual mulher, Graciele Lacerda, e constatou que o cantor não estava financeiramente quebrado como dizia. Foi então que ela, indignada, entrou com uma ação querendo anular o acordo, alegando ter sido pressionada a assinar, em 2017, o documento da partilha dos bens.

Durante o processo, a defesa de Zilu constatou que Zezé omitiu parte do patrimônio durante a partilha, como direitos autorais, a venda de um avião e outros bens. Marcelo Saraiva, advogado de Zilu, pediu à Justiça que fosse feito uma perícia do patrimônio que o ex-casal tinha até o momento do divórcio, para que seja feita uma nova divisão de bens. Só que a juíza Natalia Assis, de Santana da Parnaíba (SP), negou o pedido. Em um dos processos, a ex-mulher de Zezé perdeu a pensão de R$ 100 mil que recebia do sertanejo. Ela teve o pedido de pensão vitalícia negado e briga na Justiça para ter direito a mais R$ 15 milhões, referentes à parte dela do patrimônio que teve com ex-marido.

Entre os bens que ficaram com Zilu durante a partilha de bens estão o apartamento luxuoso que ela está morando atualmente em Miami, nos EUA, uma casa em Alphaville, em São Paulo, os R$ 3,6 milhões (referentes à parte dela da Fazenda É o amor) e alguns outros imóveis em Goiânia. Ela ainda é sócia do ex-marido em algumas empresas, que ainda serão repartidas.

A defesa de Zilu já prepara um recurso para recorrer da sentença da juíza. Nela, o advogado diz querer provar à juíza as irregularidades que constatou por parte de Zezé, sobre pagamentos de impostos e assinaturas que não seriam de Zilu.

“A sentença tem vários vícios de julgamento e omissões. O imposto de renda do Zezé e da Zilu sempre foi feito com o mesmo contador. Eles sempre declararam imposto de renda juntos. Eu constatei que tinha muitas irregularidades. E, preocupado com a situação da Zilu pós-casamento, levei ao conhecimento da juíza várias irregularidades, com relação a pagamentos de impostos e assinaturas da Zilu que ela não assinou, coisas que me surpreenderam. Juntei documentos, pedi perícia, e a juíza não conheceu esses fatos. São vários documentos que têm assinatura da Zilu e que, na verdade, não são delas. Vários documentos que foram usados para provar que Zezé estava falido na época e com a assinatura falsa da Zilu”, afirma o advogado, completando que o processo pode levar anos para ser finalizado:

“Tem muita coisa aí para ser discutida, tanto no tribunal de Justiça quanto no STJ. Tenho a convicção de que vamos conseguir a perícia para saber exatamente o patrimônio que o casal tinha. O Zezé está usando a mídia para cantar a vitória que ele não tem. Tem muito chão pela frente”.