Segundo a organização, outro fator que influenciou a queda do PIB peruano foi o choque produzido pela “forte paralisação da produção” causada pelo confinamento estrito que durou vários meses.

Panamá: -11%

Entre 2010 e 2019, o Panamá registrou um crescimento econômico médio constante de 6,2% ao ano.

Em 2020, porém, a Cepal o classificou como o terceiro país da América Latina com a maior contração do PIB: 11%.

“Essa queda se deve principalmente às medidas implementadas no país e no mundo para enfrentar a pandemia do covid-19”, afirmou a Cepal.

A entidade destacou que entre janeiro e agosto de 2020, o valor das exportações do país caiu 23,7% em relação ao mesmo período de 2019, principalmente devido à queda nas exportações da Zona Franca de Cólon, que representam mais de 90% das exportações de mercadorias do Panamá.

Argentina: -10,5%

A Argentina é, como a Venezuela, uma das economias da região que vinha registrando uma contração econômica antes da pandemia.

O país vai registrar em 2020 o 3º ano consecutivo de contração do PIB. A Cepal estimou essa queda em 10,5%, muito superior aos 2,1% sofridos em 2019.

“Esse desempenho se deve ao impacto da crise da pandemia do coronavírus (covid-19), que afetou negativamente o consumo privado, os investimentos e as exportações”, afirmou a entidade.

México: -9%

A economia do México havia contraído 0,1% em 2019.

Neste ano, porém, sua queda será bem mais acentuada, 9%, a maior contração do PIB desde 1932, segundo a Cepal.

Entre os fatores que influenciaram essa contração, a entidade destaca uma queda nas receitas do petróleo de 42,9% entre janeiro e outubro.

No mesmo período, houve queda de 11,2% nas exportações não petrolíferas com destino aos Estados Unidos e de 12% nas destinadas ao resto do mundo.

A Cepal destacou também a queda de 18,3% nos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED), o que atribui não só à pandemia, mas “também à incerteza gerada pelas recentes decisões de política pública”, que afetaram diretamente projetos de produção de energia, aeroportos e bebidas.

Equador: -9%

No caso do Equador, a Cepal considerou que o coronavírus agravou uma tendência negativa anterior.

“O impacto da crise atual em decorrência da pandemia aprofundou a complexa situação econômica que já surgia desde o terceiro trimestre de 2019”, afirmou a entidade, em documento anexo a seu relatório sobre a região.