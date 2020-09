| As UTIs de quatro hospitais do interior gaúcho receberam mais 30 respiradores artificiais

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Outros 200 aparelhos já comprados devem ser distribuídos nos próximos dias. (Foto: Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Ao longo desta semana, quatro hospitais gaúchos receberam um total de 30 respiradores comprados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) por meio de pregão eletrônico. A aquisição foi viabilizada por verbas de um convênio com o MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul, que disponibilizou recursos de um repasse do FRBL (Fundo Reconstituição de Bens Lesados).

De acordo com o governo gaúcho, a medida tem por finalidade equipar leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes adultos de coronavírus atendidos por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Todas as instituições contempladas se localizam no interior gaúcho:

– Santa Casa de Uruguaiana (Fronteira Oeste): dez respiradores;

– Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora de Rosário do Sul (Fronteira Oeste): cinco aparelhos;

– Hospital São Carlos de Farroupilha (Serra Gaúcha): dez unidades;

– Associação Hospitalar de Santo Ângelo (Região das Missões): cinco equipamentos.

Mais 200 aparelhos

O edital do processo de compra desses itens foi lançado em junho deste ano no site da Celic (Subsecretaria da Central de Licitações). A remessa faz parte de um lote maior, totalizando 230 aparelhos, a um custo unitário de R$ 55 mil.

Essa compra total foi finalizada em pouco mais de R$ 17 milhões, montante inferior ao valor de referência que constava no edital, proporcionando assim uma economia de aproximadamente R$ 5 milhões aos cofres públicos do Rio Grande do Sul.

O destino dos outros 200 respiradores, que chegaram na semana passada ao setor de suprimentos da Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre, será definido conforme as necessidades apresentadas pela rede hospitalar do Estado.

A titular da SES, Arita Bergmann, destacou que historicamente o Executivo gaúcho tem alugado equipamentos de UTI. “Essa compra, viabilizada com recursos para combate à Covid-19, vai permitir que parte desses equipamentos seja usada para substituir os aparelhos locados”, frisou. “Jamais o governo do Estado havia feito uma aquisição desse porte.”

“Com 99% de ampliação das nossas estruturas de UTI do SUS, todos os gaúchos que precisaram de internação e de leitos desse tipo foram atendidos”, ressaltou na semana passada o governador Eduardo Leite. “Tivemos uma forte demanda em função da Covid e fizemos essa aquisição dentro das regras de compras, sem precisar pagar nada adiantado, por um valor menor do que se observou em outros Estados.”

“Cada respirador custou R$ 55 mil, e vimos outros lugares pagando R$ 200 mil, com verba adiantada”, acrescentou. “No Rio Grande do Sul, priorizamos o respeito ao dinheiro público, com transparência, na aquisição de equipamentos importantes para nossa estrutura de saúde, que vão garantir assistência para todos que precisarem.”

(Marcello Campos)

