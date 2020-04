Celebridades Ashton Kutcher e Mila Kunis lançam vinho e renda será doada para tratamento do coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Casal de atores fez vídeo falando sobre bebida que terá valores das vendas doadas Foto: Reprodução Casal de atores fez vídeo falando sobre bebida que terá valores das vendas doadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O casal de atores Mila Kunis e Ashton Kutcher anunciaram, neste domingo (19), que lançaram uma marca própria de vinho e cuja renda será revertida para a caridade e para tratamento do novo coronavírus.

Os dois falaram que, como muitas pessoas – especialmente em meio à pandemia do novo coronavírus – gostam de reunir amigos (atualmente por meio de videochamadas) para papear tomando um bom vinho.

“Mila veio com essa ideia brilhante de combinar as duas coisas: criar um vinho para que possamos ajudar”, disse ele, que explicou que 100% das vendas do vinho serão revertidos para a caridade e para ajudar no tratamento da Covid-19, doença provocada pelo vírus.

