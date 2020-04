Celebridades Patrícia Poeta sobre quarentena: “Tenho procurado me organizar para não deixar a peteca cair”

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

A apresentadora conta que procura estabelecer uma regularidade em suas atividades entre segunda e sexta-feira Foto: Divulgação/TV Globo A apresentadora conta que procura estabelecer uma regularidade em suas atividades entre segunda e sexta-feira. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Patrícia Poeta, de 43 anos de idade, conversou sobre as mudanças em seu dia a dia por conta da pandemia do coronavírus. “Estou de home office, né? Aos sábados, faço o É de Casa, que agora tem cinco horas de duração”, diz ela, referindo-se ao programa de variedades da TV Globo. A atração, que antes durava três horas, teve o espaço ampliado na grade semanal da emissora.

A apresentadora conta que procura estabelecer uma regularidade em suas atividades entre segunda e sexta-feira. “Às 11 horas da manhã, todos os dias, eu faço ginástica com o pessoal que me acompanha. Já estou entrando na quinta semana consecutiva. Para cuidar não só do corpo, mas especialmente da mente. Em nome da saúde mental mesmo, porque eu acho que precisamos colocar a ansiedade de lado. Então, pela manhã, faço meus exercícios e boto o pessoal pra malhar junto comigo. Depois, começo a organizar meu dia, faço home office pela TV Globo e também programo outras lives.”

Em tempos de distanciamento social, a tecnologia tem sido uma poderosa aliada. “Sempre escolho especialistas que têm algo a dizer nas lives”, afirma ela, sobre a maneira como ocupa o tempo além dos compromissos com o “É de Casa”.

A companhia do filho único, Felipe, de 17 anos, também é aproveitada. “Curto, obviamente, ficar com meu filho aqui. As horas que sobram, ou que restam no caso, assisto a uma boa série e a um bom filme para dar uma distraída. Tenho procurado me organizar assim, fazer o que eu acho importante para não deixar a peteca cair e também trabalhar, né? Tenho trabalhado normalmente mesmo estando em casa.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades