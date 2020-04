Magazine Diego Alemão deixa prisão em Curitiba após pagar fiança no valor de R$ 7 mil

20 de abril de 2020

Ex-BBB foi autuado por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal

Diego Alemão, 39, deixou a cadeia neste domingo (19) após pagar fiança no valor de R$ 7 mil determinada pela Justiça. O ex-BBB foi preso na manhã de sábado (18) após se envolver em um acidente de trânsito em Curitiba. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal.

A decisão judicial diz que “apesar de altamente reprovável a conduta do autuado, os crimes, em tese, praticados não comportam, nesse momento, o cabimento de prisão preventiva”.

Ainda de acordo com o site, o motorista de aplicativo, que teve o carro atingido pelo veículo de Alemão, foi agredido com dois socos na cabeça e um tapa que provocou um corte nos lábios. Ele contou em depoimento que, ao ser preso, o ex-BBB teria ameaçado os policiais dizendo: “Sou estrela, os holofotes estão em mim, vocês não são ninguém”.

O advogado de Alemão, Jeffrey Chiquini, considerou a decisão da Justiça acertada, já que foi um acidente sem vítimas e com prejuízos patrimoniais leves. Ele postou no Stories, de seu Instagram, um trecho da entrevista que concedeu ao Paraná Portal em que afirma que os fatos tiveram estes desdobramentos diante das incessantes exigências financeiras feitas pelo motorista do aplicativo, sob o pretexto de não expor a imagem de seu cliente aos veículos de comunicação.

Famoso pelo triângulo amoroso que viveu com Íris e Fani – que chegou a cogitar pedir doação de esperma para o ex-affair – em sua temporada, Alemão foi um dos que fizeram render o prêmio conquistado no reality.

Depois de sair da casa, o paulista de São Bernardo do Campo chegou a atuar por alguns anos como apresentador de programas do Multishow relacionados ao BBB, como “Nem Big Nem Brother” e “A Eliminação”. Mas, desde que se afastou da televisão, tem feito o capital girar por meio de transações no mercado imobiliário.

Além disso, também coordena uma empresa fundada pelo pai em sua cidade natal. Nas horas vagas, ele aproveita para gastar o dinheiro que sobra em viagens repletas de surfe, seu maior hobby – e faz questão de ostentar os cliques em sua conta no Instagram.

