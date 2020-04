Celebridades Luana Piovani critica ex-sogra: “Nunca vou entender como uma avó abre mão dos netos”

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Atriz voltou a chamar o ex-marido de "pai virtual" Foto: Divulgação Atriz voltou a chamar o ex-marido de "pai virtual". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais um capítulo da briga pública entre Luana Piovani e Pedro Scoooby e desta vez, sobrou até para a mãe do surfista, Dona Gracinda. Em conversa com seus seguidores na madrugada desta segunda-feira (20), a atriz criticou a postura da ex-sogra e disse que ela não liga para os netos, os gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 7, frutos do casamento de Piovani e Scooby, que acabou em março de 2019.

Tudo começou após uma mulher comentar uma foto da atriz, falando sobre os filhos não terem contato com a família paternal. Piovani respondeu afirmando que passa pela mesma coisa e, mais uma vez, chamou Scooby de “pai virtual”.

“Aqui tá igualzinho. Fora o pai virtual, ninguém mais liga. Aliás, nunca ligaram. No máximo, dão um ‘oi’ na carona da ligação do ‘virtual’. Nunca vou entender como uma avó abre mão dos netos assim. O pai é até comum, né, mas a avó?”, alfinetou a atriz.

Piovani também desabafou sobre a saudade que está sentindo do namorado, o jogador de basquete israelense Ofek Malka, já que não pode visitá-lo por causa da pandemia do novo coronavírus.

