Tecnologia Aspirador robô: veja quais as vantagens de um equipamento inteligente

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Aspiradores inteligentes podem ser comandados pelo celular. (Foto: Reprodução/Samsung)

Os aspiradores de pó robôs com conexão com Internet são os modelos mais caros e mais autônomos do segmento. Os recursos e possibilidades variam, mas eles são cada vez mais inteligentes para ajudar na faxina.

De forma geral, os robôs aspiradores de pó funcionam com bateria e são muito práticos para piso frio, madeira, taco, laminados ou cimento, enquanto modelos com rodas grandes e maior potência também se movimentam bem sobre carpetes e tapetes. Eles só não são mesmo indicados para faxinas pesadas e para ambientes externos.

A grande variação de preço entre os modelos e marcas de aspiradores robôs se dá em razão das diferenças de potência, de autonomia da bateria e de conectividade. Como os modelos smart são os produtos premium dos fabricantes, eles reúnem a possibilidade de conexão com Wi-Fi com outras inovações.

Conectividade e mapeamento

Os aspiradores robôs smart costumam contar com sensores mais eficientes, conectividade com Wi-Fi e recursos de inteligência artificial para fazer um melhor mapeamento de toda a casa.

Alguns modelos que encontramos conseguem armazenar detalhes de diversos cômodos e até quatro andares diferentes. A proposta é que os robozinhos sejam mais autônomos e que você não precise supervisionar seu funcionamento, ambiente por ambiente.

Eles podem ser comandados por controle remoto com auxílio de aplicativo no celular, o que deixa a usabilidade mais completa, e ainda podem ser integrados a assistentes de voz, como Google Assistente e Bixby.

Ao tirar um aspirador robô inteligente da caixa, a primeira volta dele pelo cômodo ou pela casa serve para mapear os ambientes, incluindo portas, paredes, degraus e diferenças de piso. Com os ambientes guardados na memória, pelo app, o usuário pode corrigir os mapas e delimitar áreas proibidas, por exemplo, excluindo um local com piso molhado ou a parte de baixo da TV, onde há fios e cabos nos quais o aspirador costuma enroscar.

Dessa forma, com uma limpeza de casa inteira programada, mesmo que a porta do banheiro esteja aberta, ele não vai entrar e correr o risco de passar para dentro do box molhado, por exemplo.

Outros modelos vêm com tótens de localização, que demarcam áreas proibidas, ou sistema de mapeamento avançado, para “enxergar” o ambiente e saber por onde ele já passou.

Além dos sensores laterais e inferiores, alguns modelos possuem câmeras ou sistema de radar LIDAR (presente nas câmeras dos novos iPhones), que ajudam a identificar novos obstáculos, móveis baixos, objetos e até um eventual cocô deixado no piso por um cãozinho enciumado.

Fazendo esse mapeamento e programando a operação corretamente, você poderá acompanhar o funcionamento do aspirador pela casa e sua movimentação, até mesmo à distância. Pode, inclusive, demarcar uma área que costuma ficar mais suja, utilizando o celular, para o equipamento passar mais vezes.

Os aspiradores robôs mais novos e completos têm chegado ao mercado com escovas de pelos ou borracha na parte inferior, onde fica o bocal que aspira a sujeira. Essa peça rotativa ajuda a pegar sujeiras maiores e aumentar a eficiência da limpeza.

Potência e tamanho

Além da conectividade, é importante escolher um robô aspirador que combine boa potência, boa autonomia de bateria e um reservatório de médio para grande.

Quanto maior a potência, mais força de sucção o aspirador tem para puxar partículas, migalhas, pelos e fios de cabelo, sujeiras, etc., para dentro do reservatório. Modelos mais econômicos costumam ter a partir de 14W, enquanto os mais caros e eficientes chegam a 100W.

O tamanho do reservatório para sujeira e poeira também varia muito, de pouco mais de 100 ml a mais de 500 ml. Nos robôs aspiradores com reservatório menor, será preciso esvaziar o compartimento depois de fazê-lo rodar por cada ambiente da casa ou sua performance será prejudicada.

Algumas marcas já oferecem uma base de carregamento que também retira a sujeira, deixando o robô pronto para novas faxinas. O trabalho do usuário é esvaziar a base uma vez por semana ou a cada 15 dias, ao invés de limpar o compartimento do aspirador a cada um ou dois usos.

É recomendável também escolher um modelo com bateria de maior duração. Os aspiradores mais simples costumam funcionar por cerca de 30 minutos, enquanto há modelos mais potentes e com bateria maior que rodam por até duas horas.

Passando pano

A maioria dos aspiradores robôs conta com algum tipo de acessório para passar pano molhado após aspirar o piso. Alguns modelos smart que encontramos possuem compartimento para colocar água com produto de limpeza. Conforme o robô se movimenta, o pano vai sendo umedecido e o piso, limpo sempre com produto.

A função é realmente desenvolvida em certos aspiradores topo de linha que mantêm o acessório recolhido até fazer o primeiro ciclo de limpeza. Com o piso sem poeira, o robô baixa a peça e vai liberando água e produto de limpeza para deixar o pano sempre úmido. Se detecta um tapete ou carpete, a peça com pano úmido é recolhida.

