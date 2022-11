Rio Grande do Sul Assaltos de outubro no transporte público caem quase 70% no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Ocorrências baixaram de 111 para 34 na análise comparativa. (Foto: Arquivo/O Sul)

Os assaltos a passageiros e funcionários do transporte coletivo apresentaram em outubro uma queda de 69,4% no Rio Grande do Sul em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram 34 ocorrências, contra 111 no período anterior, conforme estatística da Secretaria da Segurança Pública (SSP) que leva em conta modalidades como ônibus, lotação e metrô.

Já no acumulado desde janeiro a redução foi de 49% em relação a intervalo idêntico em 2021: com 515 casos em dez meses, contra 1.010 na análise comparativa.

O roubo de veículos também apresentou queda, com 393 registros em outubro, número 3,9% inferior ao mesmo mês de 2021. A mesma baixa foi constatada no somatório de janeiro a outubro, com 9,3% ocorrências a menos – 382 veículos que deixaram de ser roubados no Estado.

Em Porto Alegre também foi anotada tendência de queda: os roubos de veículos caíram 4,4% em outubro, ao passo que no acumulado dos dez primeiros meses a retração foi de 7,7% – 123 veículos a menos, em comparação ao mesmo acumulado em 2021.

“Com o retorno das atividades da Operação Desmanche, uma das principais ações desenvolvidas pelo Estado para o enfrentamento ao roubo de veículos, contribuiu para a manutenção na queda destes indicadores”, ressaltou o governo gaúcho ao apresentar o levantamento.

Retomada

Após o período de pandemia, a força-tarefa dos desmanches retomou as atividades. As edições 100, 101 e 102 da Operação Desmanche foram desencadeadas na Capital e na região metropolitana, somando aproximadamente 180 toneladas de sucata automotiva recolhidas nas duas ofensivas.

Na 100ª edição, em Gravataí, foram localizadas partes de dois veículos em situação de furto e roubo, sendo a carcaça de um Renault Megane 2007, furtado em Guaíba em agosto do ano passado, e parte dos vidros de uma Pajero, furtada no Centro Histórico em Porto Alegre no mesmo mês deste ano.

Já na seguinte, em Viamão, além de centenas de peças com a identificação raspada, foi localizado um veículo Volkswagen Gol, em situação de roubo/furto, já desmontado. “A localização de veículos roubados em situação de desmanche reforça a importância da iniciativa que, desde 2016, combate esse tipo de crime”, acrescenta a SSP-RS.

Outra iniciativa que contribui na redução desse crime, de acordo com as autoridades estaduais, é o monitoramento realizado pelo programa “RS Seguro”.

Os 23 municípios priorizados pela estratégia de segurança (focada em cidades com índices mais preocupantes) foram responsáveis por 88% dos veículos que deixaram de ser roubados no Rio Grande do Sul, o que corresponde a 336 das 382 ocorrências a menos no período.

(Marcello Campos)

