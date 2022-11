Porto Alegre É grave o estado de ex-brigadiano baleado por assaltante na Zona Norte de Porto Alegre

14 de novembro de 2022

Ação em frente a condomínio no bairro Jardim Leopoldina foi flagrada por câmera. (Foto: Reprodução)

É grave o estado do sargento da reserva da Brigada Militar (BM) baleado na cabeça durante assalto no bairro Jardim Leopoldina, Zona Norte de Porto Alegre, na noite de sábado (12). Ele permanece sob entubação na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Cristo Redentor, com uma bala alojada no crânio, próximo ao cérebro. O crime foi cometido em frente a um condomínio.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o ex-policial – acompanhado de uma mulher – sendo rendido por um suspeito aparentemente jovem, junto à porta de entrada, por volta das 22h. Em seguida, ele reage à ação do criminoso, entra em luta e acaba atingido por um tiro na região do ouvido.

De posse de uma pistola da vítima, do telefone celular e das chaves de seu automóvel, o assaltante fugiu em direção a um veículo parado a poucos metros e onde um um possível comparsa o aguardava. O local do incidente é a rua Carlos Estêvão.

A ocorrência foi atendida por integrantes do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e a investigação está a cargo da 18ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Até esta segunda-feira (14), não havia pistas do autor da tentativa de latrocínio e de seu possível cúmplice, bem como do veículo possivelmente utilizado para dar cobertura ao roubo.

Farroupilha

Na Serra Gaúcha, a BM prendeu nesta segunda-feira (14) dois homens e uma mulher por suspeita de participação em tentativa de homicídio cometida na cidade de Farroupilha. Além deles, foi apreendido um adolescente de 16 anos.

Eles estavam em uma casa na rua Amadeu Dala Riva, no bairro Industrial. O grupo, com idades entre 21 e 26 anos, foi flagrado no local com 20 porções de cocaína, uma pistola, carregador e munição, alem de dois celulares, dinheiro e um automóvel Chevrolet Corsa (que não é mais fabricado no País) supostamente utilizado no crime.

Caxias do Sul

Já em Caxias do Sul, na mesma região do Estado, a Brigada Militar apreendeu um Volkswagen Saveiro cuja carroceria reproduzia o padrão visual utilizado pelas viaturas da corporação. Os itens incluíam adesivagem de emblemas e outros detalhes.

O automóvel, que combina cabine para duas pessoas e espaço aberto na parte traseira, havia sido inscrito em uma exposição de carros nos pavilhões do parque onde se realiza da Festa da Uva.

A irregularidade havia sido denunciada por participante do evento. Um aspecto que chamou dos policiais ao registrarem o flagrante é que a pequena caminhonete, em estilo “picape”, apresentava configuração “rebaixada”, que não é adotada pela corporação de segurança pública.

Abordado por policiais, o dono – um homem de 22 anos – alegou ter providenciado a decoração externa apenas para participar da mostra. Ele também acabou admitindo saber que esse tipo de brincadeira é proibida: para chegar ao local, ele havia optado por um caminho alternativo, sem passar por vias de maior movimento.

Não adiantou. O carro foi guinchado e ele teve que prestar depoimento à Polícia Civil. Esse tipo de delito pode ser punido com prisão de até seis anos em casos mais graves, além de multa.

(Marcello Campos)

