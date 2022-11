Porto Alegre Porto Alegre realiza troca de experiências na área da mobilidade urbana em Barcelona

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Roteiro contou ainda com apresentação sobre a superquadra ecologia urbana e reunião com empresários catalães

Nesta segunda-feira (14) durante o primeiro dia da Missão Internacional em Barcelona, na Espanha, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, juntamente com os prefeitos e secretários que integram a delegação da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), conheceu projetos de mobilidade urbana desenvolvidos na cidade.

Uma das ações feitas em Barcelona e que dialoga com o que Porto Alegre está desenvolvendo é um projeto piloto de qualificação dos espaços, com prioridade ao pedestre, no distrito 22@, bairro de Inovação da cidade catalã. O projeto tem um conceito bastante semelhante ao Ruas Completas, implantado na rua João Alfredo, que recentemente foi apresentado em Dublin, durante o Walk21.

“Assim como o nosso projeto, o que vimos no 22@, foi uma melhor organização de fluxos veiculares e de pedestres, demarcando mais claramente o espaço de cada modal, o que permite uma maior segurança para todos na via. Bastante interessante ver esses exemplos que demonstram que estamos no caminho certo para qualificar a mobilidade humana na Capital”, destaca Castro Júnior.

Além da semelhança dos projetos, durante a visita à prefeitura de Barcelona, a capital gaúcha foi citada pelo secretário de Inovação da cidade, Michael Donaldson, como exemplo de envolvimento cidadão na realização de projetos. “A experiência de Porto Alegre inspira Barcelona a replicar estratégias, sobretudo em relação ao Orçamento Participativo. O envolvimento do cidadão na escolha de investimentos, obras e realização de melhorias dos espaços públicos é um modelo que também estamos aplicando e a Capital do Rio Grande do Sul é nossa referência para isso”, afirma.

O roteiro contou ainda com apresentação sobre a superquadra ecologia urbana e reunião com empresários catalães. No final do dia, começou o Seminário Smart Cities no Brasil: Desafios e Oportunidades. O evento ocorre até o dia 17 de novembro e contará com a participação da delegação brasileira.

A missão Internacional é liderada pela FNP e tem o objetivo de realizar uma troca de experiências entre os países na área da mobilidade urbana. A viagem faz parte do projeto Acesso Cidades, iniciativa da FNP/Brasil com a Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos)/Espanha e a Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)/Itália.

Ruas Completas

Iniciou-se como um Projeto de Segurança Viária para a rua João Alfredo baseado no conceito de “traffic calming”, tirando proveito da largura generosa da via, que possibilitou a ampliação dos passeios, criando assim travessias mais curtas e seguras e uma faixa livre acessível ao longo da calçada em toda a via, além de rampas para proporcionar acessibilidade universal.

