Política Assassinato acirra tensão entre Lula e Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Tesoureiro do PT foi assassinato a tiros em sua festa de aniversário por um apoiador de Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O assassinato, no último domingo (10), de um guarda civil e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) por um militante bolsonarista acirrou os ânimos nas campanhas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aliados de Bolsonaro passaram esta segunda-feira (11) ecoando reclamações sobre a repercussão do crime e a cobertura dada ao assunto pela imprensa. Já a campanha de Lula sentou-se para discutir uma resposta jurídica e outra política ao episódio.

Investigação

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou na tarde desta segunda que o partido pedirá à Procuradoria-Geral da República (PGR) a federalização da investigação do assassinato do tesoureiro petista Marcelo Aloizio de Arruda, morto a tiros por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua própria festa de aniversário.

“Tem que ter uma ação bem contundente quanto a isso e uma movimentação da sociedade civil em apoio”, afirmou Gleisi após reunião sobre segurança com a coordenação da campanha do PT em um hotel na capital paulista. “Não é um crime comum, implica uma questão politica e não é [fato] isolado.” Segundo a presidente do PT, está sendo articulada uma reunião com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça (12), entre o partido e outras legendas, em que deve ser apresentado um “memorial da violência política”, com fatos recentes, e um pedido por uma campanha por uma eleição pacífica. “Achamos que o TSE tem de fazer uma campanha alertando sobre violência política. O TSE faz campanha sobre a importância do voto feminino, da importância do voto da juventude, tem de fazer uma campanha da importância de uma eleição pacifica”, afirmou. E completou: “Eleição não é um campo de guerra, onde você elimina o adversário. [Em] eleição você debate propostas, debate ideias e tem que ter respeito. Isso [violência] é recente, tem nome e tem endereço: é um movimento que foi deflagrado por Jair Bolsonaro, é um movimento de ódio.” O senador Randolfe Rodrigues (Rede), que também participou da reunião, afirmou que a live (transmissão ao vivo) da última quinta (7) feita por Bolsonaro foi um “apito de cachorro” para incentivar a violência por parte de seus apoiadores. Os pré-candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também serão convidados a assinar o pedido ao TSE. “Estamos pedindo audiência com o Tribunal Superior Eleitoral, com o presidente e os membros do tribunal onde iremos protocolar uma representação para que o discurso de ódio na campanha seja responsabilizado. Essa representação já está sendo preparada, para qualquer ato de incitação ao crime, os chamados apito de cachorro que o Bolsonaro costuma fazer”, afirmou o senador. “Bom lembrar que na última quinta-feira ele fez uma declaração pública dizendo para os seus apoiadores que eles sabiam o que tinha que ser feito. Do sábado para o domingo, ocorreu o que todos vocês estão acompanhando, então é uma lógica da campanha fascista, incensar o discurso de ódio, mesmo de forma velada, o que se chama comumente de ‘apito de cachorro’ para a mobilização, então isso tem que ser criminalizado.” Durante a live da última semana, o presidente afirmou a seus apoiadores: “Você sabe o que está em jogo, você sabe como deve se preparar. Não para um novo Capitólio, ninguém quer invadir nada. Nós sabemos o que temos que fazer antes das eleições”. Ele também disse que irá convidar os embaixadores de todos os países para participarem, nesta semana, de uma reunião em que vai falar sobre o sistema eleitoral brasileiro.

