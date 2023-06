Polícia Homem que espancou e matou morador de rua por “puro exibicionismo” é condenado a mais de 15 anos de prisão em Vacaria

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Conforme os relatos de amigos do agressor, o réu disse que queria mostrar para eles "como é que se mata uma pessoa"

Um homem de 32 anos, acusado de agredir e matar o morador de rua André Roberto Girardi, de 48 anos, no fim da madrugada do dia 20 de fevereiro de 2022, no Centro de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, foi condenado a 15 anos e três meses de prisão em regime fechado. O assassino está preso e não poderá recorrer da decisão em liberdade.

O júri popular, presidido pelo juiz Odijan Paulo Gonçalves Ortiz, da 1ª Vara Criminal de Vacaria, foi realizado na terça-feira (20). O MP (Ministério Público) denunciou o réu por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) após ele chutar, pisar e dar socos na vítima por, segundo o órgão, “puro exibicionismo” aos amigos. Testemunhas confirmaram as agressões “gratuitas”.

De acordo com a denúncia, o réu “agiu com crueldade manifesta e intensa maldade, agredindo com violência extrema uma pessoa completamente incapaz de se defender”. Segundo o MP, a Brigada Militar foi acionada para comparecer ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira após o crime porque uma pessoa havia entrado no local em estado gravíssimo, com fratura no crânio e hemorragia.

Conforme os relatos de amigos do agressor, o réu disse que queria mostrar para eles “como é que se mata uma pessoa”. Ao encontrarem a vítima, o acusado, imediatamente, passou a desferir socos, pisões e chutes, especialmente na cabeça e na face após o morador de rua pedir um cigarro.

A vítima estava alcoolizada, e as agressões continuaram apesar da intervenção de testemunhas. O assassino seguiu agredindo o homem já caído no meio da rua, sem reação, de acordo com a denúncia do MP. Com múltiplas lesões e fraturas, a vítima morreu no dia 7 de março de 2022. O crime foi registrado por câmeras de vigilância.

