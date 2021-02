Colunistas Assembleia gaúcha antecipa formação da Comissão de Ética para investigar denúncias

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. (Foto: Joel Vargas/Agência ALRS)

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Gabriel Souza (MDB), identificou a gravidade dos fatos trazidos a público, indicando a possibilidade de irregularidades no gabinete do deputado estadual Ruy Irigaray (PSL).

Diante disso, o presidente anunciou que vai antecipar a formação da Comissão de Ética do Legislativo, indicando os seus membros, para que se inicie imediatamente a apuração dos fatos até aqui denunciados. Originalmente, a indicação dos membros da comissão ocorreria apenas no mês de março.

Embora identifique gravidade nos fatos até aqui trazidos a público, Gabriel Souza avalia que tudo será apurado rigorosamente, sem pré-julgamento.

Bibo Nunes: “ele vai ser cassado”

Ontem, o deputado federal Bibo Nunes se mostrou indignado com o fato de perfis falsos supostamente criados por Ruy Irigaray, espalharem fake news imputando a ele a prática de lavagem de dinheiro e outras acusações aos demais colegas das bancadas estadual e federal do PSL. Bibo afirmou:

“As fake news eram dirigidas a todos os colegas, estaduais e federais do PSL. Principalmente eu. Na última mandou dizer que eu lavava dinheiro. Vai ser cassado”.

Frente dos Prefeitos faz cobranças

Após terem os cofres abarrotados de dinheiro do governo federal para gerirem de forma caótica o combate à covid-19, governadores e prefeitos, que levaram o País ao atual número que se aproxima dos 240 mil óbitos, agora cobram pressa na compra de vacinas.

Ontem, uma nota bizarra, da Frente Nacional dos Prefeitos, assinada pelo seu presidente, o socialista Jonas Donizete (PSB), cobra exatamente isso do Governo Federal.

Universidade de Stanford: inutilidade das restrições

O ex-ministro e deputado federal Osmar Terra trouxe a público um novo estudo da Universidade de Stanford, um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo, sobre a eficácia de medidas restritivas no combate ao covid-19.

Pesquisa da Universidade de Stanford sobre “Avaliação dos efeitos obrigatórios de permanência em casa e fechamento comercial na disseminação de COVID-19” concluiu: “… não encontramos benefícios significativos no crescimento de casos, de intervenções não medicamentosas mais restritivas…”

Leia aqui uma aula de decoro e discrição

Algum jovem que pretenda seguir uma carreira jurídica, certamente ficaria impressionado com esse diálogo.

O ministro Gilmar Mendes, do STF, mantendo o padrão de decoro e discrição que predomina hoje na Suprema Corte, afirmou:

“Independentemente disso, temos que fazer consertos, reparos, para que isso não mais se repita, não se monte mais esse tipo de esquadrão da morte. Porque o que se instalou em Curitiba era um grupo de esquadrão da morte, totalmente fora dos parâmetros legais.”

O procurador da República Carlos Fernando de Souza, que chefiou a força-tarefa da Procuradoria na Lava-Jato em Curitiba, respondeu:

“Gilmar Mendes é um mau caráter. Se ele está atacando a Lava-Jato, eu sei que ela agiu certo. Os porcos se reconhecem pelo cheiro, e a podridão da boca de Gilmar revela tudo.”

