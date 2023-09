Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa aprova projeto que transfere R$ 20 milhões para ações humanitárias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Ocorreu ainda a entrega da primeira etapa das doações realizadas junto ao posto de coleta da Assembleia.

Nesta terça-feira (12), o plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade o projeto que destina R$ 20 milhões do orçamento do parlamento gaúcho para auxiliar nas ações que estão sendo realizadas no enfrentamento aos prejuízos causados pelo ciclone extratropical.

Os recursos aprovados são oriundos do Fundo de Reaparelhamento Assembleia Legislativa (FRAL) e serão transferidos ao Tesouro do Estado. Também nesta terça ocorreu a entrega da primeira etapa das doações realizadas junto ao posto de coleta localizado no hall de entrada do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre.

Os donativos, que somam mais de 400 kits de limpeza e higiene e de roupas, além de utensílios de cozinha, foram destinados ao Posto de Arrecadação da Defesa Civil, situado no Cais do Porto.

Os materiais foram doados por servidores, deputados e deputadas, moradores da região do Centro Histórico e empresas.

“É uma importante soma de esforços entre poder público e sociedade civil no auxílio destas famílias. Nossos deputados e seus gabinetes estão empenhados com diferentes iniciativas voltadas para os gaúchos e gaúchas afetados pelas enchentes”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin.

As doações podem ser feitas no Palácio Farroupilha, sede do Legislativo (Praça Mal. Deodoro, 101).

