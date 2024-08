Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa destaca os 54 anos da CELETRO

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O ato no plenário da Assembleia teve também a entrega de uma placa alusiva aos 54 anos da CELETRO. Foto: Divulgação O ato no plenário da Assembleia teve também a entrega de uma placa alusiva aos 54 anos da CELETRO. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul homenageou na terça-feira (20) os 54 anos de fundação da Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda (CELETRO). A iniciativa foi do deputado Airton Lima (Podemos), que dedicou o período do Grande Expediente, em reconhecimento à trajetória da cooperativa que, atualmente, atende 28 municípios da região.

Compareceram ao parlamento, além do presidente em exercício, Bertino Rech, os conselheiros da Cooperativa, juntamente com o gerente de Relações Institucionais, Edson Moraes (Macarrão), e funcionários da área técnica. O presidente da Assembleia, Adolfo Brito, recepcionou a delegação da CELETRO.

O ato no plenário da Assembleia teve também a entrega de uma placa alusiva aos 54 anos da CELETRO ao presidente Bertino Rech. “Sermos reconhecidos pela Assembleia muito nos honra, pois ela é a Casa do Povo, é o Parlamento Gaúcho. Em outras palavras, é a sociedade gaúcha reconhecendo o nosso trabalho”, destacou o Presidente Bertino Rech.

Em março deste ano, a CELETRO recebeu a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa do RS, em cerimônia realizada na sede administrativa da cooperativa, em Cachoeira do Sul. A honraria, proposta também pelo deputado Airton Lima, foi aprovada por unanimidade pelos 55 deputados estaduais e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito.

Na ocasião, o deputado Airton Lima enalteceu os laços entre a cooperativa e a comunidade local, destacando o impacto positivo dos serviços prestados pela CELETRO. “Seus serviços prestados na área de distribuição de energia têm mudado a realidade dos 28 municípios atendidos, desenvolvendo especialmente o setor agropecuário, responsável pela geração de riquezas para toda a sociedade”, afirmou o parlamentar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/assembleia-legislativa-destaca-os-54-anos-da-celetro/

Assembleia Legislativa destaca os 54 anos da CELETRO

2024-08-21